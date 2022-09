Treue ist in einer Beziehung am wichtigsten. Jedoch nehmen es einige damit nicht so genau – sie flirten mit anderen und suchen trotz einer Partnerschaft den Kick im Bett mit anderen. Laut dem Horoskop suchen vor allem vier Sternzeichen immer mal wieder ein Abenteuer.

Treue ist das wichtigste Beziehung. Doch damit nehmen es einige nicht immer ganz genau und haben einen Seitensprung oder sogar eine Affäre. Denn einige scheinen in einer Beziehung den Kick zu brauchen oder fühlen sich eingeengt – deshalb suchen sie auch Dates mit anderen. Monogamie ist nicht ganz so ihr Ding – aber von welchen Sternzeichen sollten wir lieber Abstand nehmen?

Diese Sternzeichen gehen oft fremd

Fische

In einer Beziehung tut der Fisch für seinen Partner eigentlich alles und erfüllt ihm viele Wünsche. Das Problem: Sie können nur schwer sehr über ihre Gefühle reden. Deshalb neigt das Sternzeichen eher dazu, eine Affäre zu starten. Und sie können auch einfach nicht ‚Nein‘ sagen! Denn wenn ein potentieller Fremdgeh-Kandidat um die Ecke kommt, lassen sie sich gerne auf einen Flirt ein.

Zwilling

Für den Zwilling läuft in einer Beziehung eigentlich alles gut. Es kommt aber auch schon mal vor, dass sich das Sternzeichen etwas langweilt – und dann sucht der Zwilling auch schon mal ein Abenteuer. Das kann sogar mit den eigenen Freunden vorkommen! Und auch, dass er mehrere Affären gleichzeitig hat, ist durchaus möglich. Bei dem Sternzeichen sollte man sich also in Acht nehmen.

Widder

Der Widder ist extrem leidenschaftlich. Das Sternzeichen lässt wirklich keinen Flirt mit anderen aus – auch dann, wenn er vergeben ist. Findet er eine andere Person attraktiv, kann er dem nicht widerstehen und gibt sich jedem Flirt hin – deshalb kommt es oft vor, dass Widder fremdgehen. Mit der Treue nehmen es Widder-Geborene jedenfalls nicht so genau.

Schütze

Und auch der Schütze hat öfter mal ein Abenteuer. Zwar liebt er seinen Partner über alles – aber ihn reizt es auch total, mit anderen ins Bett zu gehen. Und das passiert dann auch häufiger mal! Das Sternzeichen liebt einfach den Nervenkitzel und gehört definitiv zu einer der Fremdgeher unter den Sternzeichen. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten