Diese 4 Sternzeichen flirten am meisten fremd

Mit der Treue ist es so eine Sache. Denn einige nehmen es damit überhaupt nicht ernst – und das, obwohl sie sich in einer Beziehung finden. Es gibt Menschen, welche trotz einer Partnerschaft einfach nichts anbrennen lassen. Dazu zählen laut dem Horoskop vor allem vier Sternzeichen.

Jeder hat darauf eine andere Antwort, wo Fremdgehen anfängt – bei einigen beim Küssen, bei anderen erst, wenn man mit jemanden schläft. Es gibt aber Menschen, welche besonders gerne flirten und auf wen man sich nicht unbedingt verlassen kann. Ob auf einer Party im Real Life oder ein heißer Chat – sie sind Flirts nicht abgeneigt. Besonders auf vier Sternzeichen trifft das laut dem Horoskop zu.

Diese Sternzeichen flirten oft mit anderen

Zwillinge

Der Zwilling hat zwei Gesichter – das ist schon längst kein Geheimnis mehr. Das ist auch im Liebesleben so – während er für seinen Partner immer da ist, hat das Sternzeichen auch eine andere Seite und lässt keinen Flirt aus. Bei jeder neuen Gelegenheit lernt er jemanden kennen – und das, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, während er sich zu Hause meist loyal gibt. Ganz schön fies! Bei dem Sternzeichen ist jedenfalls ziemliche Vorsicht geboten.

Widder

Der Widder lässt gerne seinen Charme spielen und zieht andere in den Bann. Das Sternzeichen kann beinahe jeden haben – und das weiß er auch! Beim Flirten lässt er nichts aus und dabei bleibt es nicht. Denn Widder-Geborene gehen auch mal einen Schritt weiter übers Flirten hinaus und leisten sich auch mal einen Seitensprung. Mit der Treue nimmt es diesen Sternzeichen nicht genau. Wie beim Zwilling sollte man auch beim Widder sehr aufpassen.

Wassermann

Der Wassermann sucht das Abenteuer – auch in einer Beziehung. Und so kann er gar nicht genug Bekanntschaften haben und tauscht gerne sehr schnell seine Telefonnummer aus. Ob er die Nummer des anderen wählt, ist eine andere Sache. Zwar flirtet das Sternzeichen gerne, aber neigt dann doch eher weniger zu einem Seitensprung – es bleibt also lediglich bei heißen Blicken. Dennoch gehört das Sternzeichen zu den Fremdflirtern, aber einen größeren Schaden richten das Sternzeichen in einer Beziehung eher weniger an.

Fische

Nach außen hin zeigt sich der Fisch immer knallhart – dahinter steckt jedoch eine sensible Seele und sucht gerne die Bestätigung von anderen. Sie lieben es, angehimmelt zu werden – deshalb ist ein Flirt bei dem Sternzeichen definitiv nicht ausgeschlossen. Deshalb können sie einen Flirt nicht ausschlagen – aber dabei bleibt es auch. Fremdgehen ist eher weniger das Ding des Sternzeichens. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen gehen chronisch fremd