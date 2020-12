Diese 4 Sternzeichen brauchen immer Bestätigung

Es ist völlig normal sich mal ein paar bestätigende Worte von den besten Freunden abzuholen – man kann schließlich nicht mehr durchgehend von sich überzeugt sein. Doch bei einigen Sternzeichen kommt das extrem häufig vor: Sie müssen von jedem für die kleinsten Sachen gelobt werden.

Jeder ist mal unsicher unterwegs. Und wenn man dann mal so richtig von sich überzeugt ist, ist es mehr als verständlich sich das auch zu bestätigen lassen. Das Outfit sitzt einfach, die Haare liegen perfekt und man fühlt sich auch einfach richtig gut. Klar will man das auch seine Umwelt wissen lassen – doch Vorsicht! Das kann schnell nervig für den Gegenüber werden. Gerade vier Sternzeichen sollten da mal einen Gang runter schalten.

Diese Sternzeichen sind unsicher

Jungfrau

Das Organisations-Sternzeichen ist ein Meister darin alles durchzuplanen. Alles muss perfekt sein und sollte es mal eine Abweichung in ihrem Plan geben, wird die Jungfrau rasen vor Wut. Dieser Perfektionismus ist aber meist nur ein Schein. In Wahrheit weiß die Jungfrau gar nicht so richtig was sie will und ist eigentlich total unsicher. Von ihren engsten Vertrauten braucht sie deshalb immer wieder Bestätigung und aufbauende Sprüche.

Zwilling

Hinter dem selbstsicheren Zwilling steckt jemand sehr verletztes. Sie haben Angst nicht von ihrem Umfeld akzeptiert und gemocht zu werden und können es auch gar nicht glauben, wenn es dann zu einer wirklichen Freundschaft oder Beziehung kommt. Das Sternzeichen braucht dann von seinem Gegenüber sehr oft die aufbauenden Worte, dass er liebenswert ist.

Waage

Wenn die Waage nicht regelmäßig von ihrem Partner hört, wie groß und einzigartig die Gefühle doch zu ihr sind, wird sie schnell stutzig. Zweifel kommen auf, ob sie wirklich so sehr geliebt wird. Da helfen nur Liebesbekundungen und Geschenke, die aus tiefstem Herzen kommen.

Steinbock

Das Sternzeichen Steinbock möchte immer von allen gemocht werden, weiß aber nie so recht, ob das was er da macht, auch so gut ankommt. Es kommt deswegen gerade in den Kennlernzeiten häufiger dazu, dass das Sternzeichen verunsichert ist und lieber nochmal nachfragt, ob alles in Ordnung ist. Schon gelesen? Steinbock: Diese Eigenschaften hat das Sternzeichen!