Diese 4 Sternzeichen benutzen ihre Mitmenschen

Sie würden über Leichen gehen und tun alles, um an ihr Ziel zu kommen. Sie nutzen ihr Umfeld schamlos aus und haben dabei kein schlechtes Gewissen. Laut dem Horoskop tritt das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Die Sternzeichen können viel über den Charakter eines Menschen verraten. Sie verraten sowohl die positiven, als auch negativen Eigenschaften oder auch, wer als ziemlich falsch gilt. Einige Menschen denken nur an ihren Vorteil und brauchen dafür andere, welche sie dann regelrecht dafür ausnutzen. Natürlich trifft das nicht auf jeden zu, welcher eines Sternzeichen hat – aber zumindest ist das Risiko für den Charakterzug sehr hoch.

Diese Sternzeichen nutzen andere gerne aus

Skorpion

Dem Skorpion sind vor allem die Finanzen wichtig und er schaut auch eher nach Freunden mit einem großen Geldbeutel. Denn schließlich könnte diese ihm immer unter den Arm greifen, wenn es mal nicht so läuft. Spendable Menschen können schließlich ihren Vermögen automatisch aufbessern. Brauchen jedoch andere mal Hilfe, hat das Sternzeichen einfach oft keine Zeit. Denn die Probleme von anderen sind ihm ziemlich egal. Ganz schön fies!

Zwillinge

Der Zwilling will vor allem eins – und zwar Spaß! Um diesen auch zu bekommen, würden sie einfach alles tun. Sie suchen sich daher immer neue Bekanntschaften, mit welchen sie Fun haben können. Dabei setzen sie vor allem langfristige Freundschaften aufs Spiel, denn diese vernachlässigen Zwilling-Geborene öfter – zumindest dann, wenn es ihnen zu langweilig ist. Und auch in der Liebe ist das der Fall: Bei einem Date mit einem Zwilling wird der andere dann meist oft im Stich gelassen, was bei seinem Gegenüber in Liebeskummer endet.

Schütze

Der Schütze kann vor allem eins: Er manipuliert seine Mitmenschen! Das Sternzeichen will einfach seine Ziele erreichen und würde dafür über Leichen gehen. Dabei braucht er auch öfter die Hilfe von anderen Menschen – hat er diese bekommen, haut er ohne einem schlechtem Gewissen einfach ab. Das ist sowohl im Privatleben als auch im Job so. Zudem kann er ganz schön viel Druck auf andere ausüben und drängt diese in eine Richtung, welcher zu seinem Vorteil ist.

Waage

Die Waage wählt ihre Freunde ganz bewusst aus. Dem Sternzeichen geht es dabei nicht darum, ob er jemanden mag oder nicht. Sondern er will checken, welchen Vorteil ihn der andere bringen kann. Hat er viel Kohle? Dann kann er sicher mal aushelfen. Oder hat der andere ein schickes Auto? Sehr gut! Dann kann derjenige ihn ja überall hinfahren. Er will Menschen um sich, welche ihn in jeder Lebenslage unterstützen, aber dafür keine Gegenleistung verlangen.