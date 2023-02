Diese 4 Schminkfehler verursachen Pickel!

Ungesunde Ernährung, Stress oder Rauchen: Es gibt zahlreiche Faktoren, welche sich auf die Haut auswirken können und Pickel verursachen können. Doch auch die Schminkroutine kann Hautunreinheiten verursachen. KUKKSI verrät die krassesten Schminkfehler, welche für Pickel verantwortlich sein können.

Pickel sind lästig, können einen total nerven und sehen echt uncool aus. Gerade Teenager sind davon aber betroffen. Das ist wohl eine unschöne Seite an der Pubertät. Jedoch kann man sein Hautbild auch selbst beeinflussen – eine ausgewogene Ernährung ist beispielsweise extrem wichtig. Doch auch die tägliche Pflegeroutine kann Pickel verursachen – zumindest, wenn man einige Fehler macht.

Diese Make-up-Fehler sind für Pickel verantwortlich

Du reinigst Make-up-Pinsel oder Schwämme nicht oft genug

Sei mal ehrlich: Wann hast du zuletzt deinen Make-up-Pinsel gesäubert? Das könnte bestimmt schon eine Weile her sein. Die Schminkutensilien sollten jedoch mindestens einmal in der Woche gereinigt werden. Denn darauf bilden sich Bakterien – reinigst du diese nicht, schmierst du damit nicht nur das Make-up in dein Gesicht, sondern auch zahlreiche Keime. Und diese sind für Hautunreinheiten verantwortlich.

Ausgedrückte Pickel mit Make-up abdecken

Von einem Pickel kann man manchmal nicht die Finger lassen. Und damit man nach dem Ausdrücken den roten Punkt im Gesicht nicht sieht, wird dieser einfach überschminkt. Das ist jedoch ein krasser Fehler! Denn es können Bakterien in die offene Wunde gelangen und dann kann sich der Pickel noch weiter entzünden. Die bittere Folge: Es sieht danach noch schlimmer im Gesicht aus.

Du schminkst dich nicht ab

Nach einer langen Party würde man sich am liebsten nur noch ins Bett schmeißen und schlafen. Dabei vergessen viele Girls jedoch das Abschminken oder man hat einfach keinen Bock drauf. Das Make-up sollte gründlich abgeschminkt werden, damit die Haut atmen kann. Das Gesicht sollte also gründlich gereinigt werden, wenn du Make-up benutzt.

Du benutzt die falsche Foundation

Und auch auf die Foundation kommt es an! Denn benutzt du eine falsche, welche für deinen Hauttyp eigentlich gar nicht geeignet ist, können die Poren verstopfen. Das regt das Wachstum von Hautunreinheiten an. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, solltest du darauf achten, dass auf dem Produkt der Hinweis „nicht komedogen" steht. Das bedeutet, dass es die Poren nicht verstopft.