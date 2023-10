Diese 4 Fehler mit Kürbis macht jeder von uns

Der Kürbis ist besonders im Herbst richtig lecker. Das orange Gemüse hat Hochsaison in dieser Jahreszeit, es ist zudem sehr lecker, aber in der Zubereitung nicht immer ganz einfach. Deshalb sollte man einige Fehler unbedingt vermeiden.

Herbstzeit ist Kürbiszeit: Das Gemüse ist in zahlreichen Gerichten zu finden. So lecker das Gewächs auch ist – es ist etwas schwierig in der Zubereitung und einige wagen sich gar nicht erst ran. Die meisten machen damit Ofengemüse – aber geht da eigentlich noch mehr? Und welche Fehler können beim Kürbiskochen eigentlich passieren?

Diese Fehler passieren beim Kürbis immer wieder

Der Kürbis wird immer geschält

Die Schale von einem Kürbis ist ziemlich hart. Die meisten schälen den Kürbis immer – das kann durchaus sehr aufwendig sein. Dabei ist das eigentlich gar kein Muss. Denn theoretisch kann man jede Schale mitessen. Beim Kochen kann es dann aber länger dauern – die Schale braucht länger, als das Fruchtfleisch. Vor allem bei der Zubereitung von Suppen oder Ofenkürbis muss die Schale nicht entfernt werden.

Den Kürbis im Ganzen schälen

Das Schälen schreckt die meisten ab. Mit der richtigen Technik ist das aber keine große Sache. Ein Geheimtipp: Bevor man den Kürbis schält, sollte man diesen in kleine Stücke schneiden. Dafür sollte man einen Y-förmigen Schäler verwenden. Zuerst sollte man den geraden und dann den gebogenen Teil schälen.

Dicke Suppen

Auch bei einer Kürbissuppe kann man einen großen Fehler machen – diese kann nämlich zu dick werden und gleicht eher einem Püree. Deshalb kann man diese ausdünnen – und zwar mit Wasser oder Brühe.

Mehr als nur Ofengemüse

Die meisten machen Ofengemüse mit dem Kürbis. Auch als Curry kann das Gemüse verwendet werden, in einem Salat mit Feta oder auch zu Pasta eignet sich der Kürbis perfekt. Auch für Kuchen oder Porridge eignet sich der Kürbis – man kann ihn also nicht nur salzig, sondern auch süß essen. Kochen, dämpfen, braten oder backen – mit dem Kürbis kann man alles machen. Schon gelesen? Spiegelei braten: Diesen einen Fehler macht jeder!