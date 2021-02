Diese 4 Dinge musst du im Februar noch machen!

Eigentlich verbringt man die winterlichen Tage eher zu Hause als draußen. Verständlich, denn so schön winterlich ist es meistens nicht, sondern eher grau und verregnet. Wenn aber die Landschaft beinahe einem verschneitem Hollywoodfilm gleicht könnte man sie dann schließlich auch nutzen – oder?

Im Februar wird es nochmal ordentlich kalt – die Wettervorhersagen versprechen in den nächsten Tag zweistellige Minusgrade in ganz Deutschland. Auch Schnee wird da mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle runterkommen: Das Winter Wonderland kommt zurück. Und wer weiß wie lange es bleibt, voraussichtlich wird es nicht mehr so lange so kalt sein.

Das solltest du bis Ende Februar noch machen!

Eisbaden

Eigentlich hat man das immer nur als dämliche Mutprobe in Kindheitszeiten gemacht – und selbst da war es nicht die glanzvollste aller Ideen. Doch in anderen, vor allem nördlicheren Gebieten, ist es gang und gäbe vor allem nach dem Sauna-Aufenthalt ins kalte Wasser zu springen. Eisbaden kurbelt das Immunsystem an und ist dadurch sogar eigentlich sehr gesund! Hier bei muss aber beachtet werden, dass man nur ein paar Sekunden drin bleiben sollte, da sonst Erfrierungsgefahr besteht.

Schneeballschlacht

Auch hier wird das innere Kind wieder hervorgelockt: wann hast du das letzte Mal eine Schneeballschlacht gemacht? Ganz random eine guten Freund von hinten mit einem Schneeball bewerfen – Betonung liegt hier auf guten Freund! Die ganze Sache könnte sonst eventuell in einem Streit enden und das will nun wirklich keiner.

Morgenspaziergang

Auch wenn die graue und kahle Jahreszeit eigentlich so gar nicht zum Spazierengehen einlädt, lohnt es sich gerade bei Neuschnee früh aufzustehen und eine Runde die morgendliche Sonne zu genießen. Gerade, wenn noch nicht so viele Menschen auf den Straßen waren/sind, hat der Park oder Wald eine ganz andere Ausstrahlung als sonst.

Chillen

Gut, also die Bewegung in allen Ehren, aber was wäre der Winter ohne die obligatorische Ruhe? Zu Hause chillen und einfach nichts machen ist aber auch einfach wichtig! Netflix will schließlich auch die Zuwendung bekommen, die es verdient hat. Schon gelesen? Diese Dinge solltest du niemals sonntags machen