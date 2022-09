Ob zu Hause oder ein Schnappschuss bei Instagram – es gibt einige Menschen, welche sich gerne nackt zeigen und ihre Klamotten einfach nicht anbehalten können. Das trifft laut dem Horoskop besonders auf drei Sternzeichen zu.

Ob im Sommer oder Winter – es gibt Leute, die einfach das ganze Jahr nur Badeklamotten tragen würden oder am liebsten gleich komplett nackt sind. Das zeigen sie auch gerne mal in den sozialen Netzwerken in freizügigen Schnappschüssen und auch zu Hause verzichten sie liebend gerne auf Klamotten. Sie fühlen sich einfach in ihrer Haut wohl und schämen sich für nichts. Es gibt einige Sternzeichen, welche besonders gerne blank ziehen.

Diese Sternzeichen ziehen gerne blank

Löwe

Dass der Löwe sehr selbstbewusst ist, ist bereits bekannt. Das trifft auch auf seinen Körper zu: Das Sternzeichen hat kein Problem damit, sich nackt zu zeigen und lässt gerne mal die Hüllen fallen. Das stellt er auch gerne mal zur Schau in den sozialen Netzwerken und liebt es, Komplimente für seinen Körper zu bekommen – er steht eben sehr gerne im Mittelpunkt. Zu Hause trägt er kaum Klamotten – nur, wenn Besuch bekommt, zieht er sich dann doch mal was über. Und natürlich schläft er auch gerne nackt.

Krebs

Besonders die Krebs-Lady zeigen sich nicht KOMPLETT freizügig wie der Löwe. ABER: Das Sternzeichen betont gerne ihren Busen! Das zeigen die Krebs-Ladys auch: Sie posten oft mal Bilder, wo sie einfach nur im BH zu sehen sind, wo ihre Brüste besonders betont werden. Und auch auf Partys glänzen Krebs-Girls immer mit einem tiefen Ausschnitt – damit sind sie einfach der Hingucker des Abends und stehlen allen anderen die Show.

Waage

Die Waage würde sich ebenfalls nicht komplett nackt zeigen. Aber in Klamotten bringt das Sternzeichen immer ihre sexy Kurven zum Vorschein – damit verdrehen Waage-Girls den Jungs den Kopf. Das Sternzeichen legt deshalb auch insgesamt großen Wert auf den Look und zieht sich gerne hübsch an – dazu zählen auch der Slip oder Bikini. Waage-Promis wie Candice Swanepoel, Kim Kardashian und Sophia Thomalla zeigen sich auch gerne mal freizügig in den sozialen Netzwerken. So oder so: Das Sternzeichen betont immer seine Top-Figur und sorgt für einen Wow-Moment. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen versinken oft in Selbstmitleid