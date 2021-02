Diese 3 Sternzeichen wollen nie etwas verpassen

FOMO, oder auch “Fear Of Missing Out” nennt sich die Angst davor etwas zu verpassen weil man nicht dabei gewesen war. Seien es Partys, einfache Spieleabende oder doch der neuste Instagram-Trend: Diese Sternzeichen haben definitiv eine große Angst davor im Leben etwas nicht mitgenommen zu haben!

Wir alle haben diesen Moment am Freitagabend gehabt, in dem die Woche katastrophal anstrengend war und man eigentlich liebend gerne ins Bett fallen würde. Am liebsten erst in drei Tagen wieder aufstehen und sich kein Stück bewegen – wenn da nicht diese sozialen Kontakte wären, die gepflegt werden müssen. Und an sich ist so ein Abend ja auch nie komplett schlecht, man erlebt garantiert immer was! Genau da fängt FOMO an – die Angst etwas zu verpassen, weil man an etwas nicht teilgenommen hat.

Diese Sternzeichen wollen jeden Trend mitmachen

Zwilling

Zwillingen ist es wichtig von allen gemocht und akzeptiert zu werden. Sie gehören zu den sozialsten Sternzeichen – ein Abend ohne Freund ist für sie beinahe unvorstellbar! Auch sonst ist der Zwilling eigentlich eher mit dem Strom, als dagegen: Es könnte sich ja eine einmalige Gelegenheit ergeben die Erfahrung des Jahrhunderts zu machen.

Wassermann

Eigentlich geht es dem Sternzeichen gar nicht so sehr um die Ereignisse an sich, vielmehr fällt es dem Wassermann schwer “Nein” zu sagen. Daher auch er ein sehr soziales Tierkreiszeichen ist, möchte auch er nur das beste für sein Umfeld. Enttäuschte Gesichter weil er jetzt doch abgesagt hat würden ihm das Herz brechen!

Waage

Durch ihre sensible und emotionale Seite haben Waagen auch oft mit Overthinking zu kämpfen. Sie machen sich viel zu viele Gedanken darum was andere von ihnen denken und wollen bloß nirgendwo anecken. Damit das nicht passiert ist es immer gut, wenn man bei fast jeder Party dabei war und mitreden kann. So zumindest der Gedankengang des Sternzeichens. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen lieben Gossip