Diese 3 Sternzeichen wollen lieber Freundschaft Plus statt Beziehung

Du hast einen Boy oder ein Mädchen kennengelernt. Eigentlich läuft zwischen euch alles perfekt und ihr seid auf einer Wellenlänge. Und auch im Bett läuft es natürlich richtig gut. Da stellt sich irgendwann die Frage: Geht man eine Beziehung ein? Einige wollen aber dann doch lieber nur eine Freundschaft Plus und sich auf nichts Ernstes einlassen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Ihr lacht über die gleichen Witze, habt jede Menge Spaß, aber könnt auch über ernste Themen reden. Gerade, wenn es gut läuft, will man dem Menschen nahe sein und am liebsten nicht mehr loslassen. Denn beide schweben schließlich auf Wolke sieben. Und dennoch gibt es dann einige Menschen, welche keine Verpflichtungen eingehen wollen und eine Beziehung eher ablehnen – stattdessen bevorzugen sie eher eine Freundschaft plus.

Diese 3 Sternzeichen wollen eher eine Freundschaft plus

Zwillinge

Zwillinge sind sehr kommunikativ, mit ihnen kann man über alles reden und lieben einfach den Spaß, aber auch die Freiheit. Und genau da liegt das Problem: In einer Beziehung fühlen sie sich zu sehr eingeengt und sind deshalb nicht wirklich für etwas Ernstes gemacht. Selbst nicht dann, wenn sie für den anderen Gefühle haben. Das Sternzeichen will es eher locker und unkompliziert angehen – daher kommt für ihn eher nur eine Freundschaft plus infrage.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit über alles! Er kann nur schwer Kompromisse eingehen und hat ein Problem damit, auf andere Rücksicht zu nehmen – genau das müsste er jedoch in einer Partnerschaft machen. Sie gehen daher eher den unkomplizierten Weg und haben lieber eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen. So können sie sich im Bett mit dem Menschen, welchen sie sehr nahe sind, austoben – aber gleichzeitig können sie auch noch ihre Freiheit genießen.

Wassermann

Der Wassermann genießt einfach das Leben in vollen Zügen! Er hat einen riesigen Freundeskreis und der Fun-Faktor kommt bei dem Sternzeichen definitiv nicht zu kurz. Er verabredet sich mit vielen Leuten und lässt auch bei Dates absolut nichts anbrennen. Eine Beziehung? Diese würde für ihn absolut nicht infrage kommen. Schließlich wollen sie unabhängig sein, denn für ihn steht auch einfach der Spaß im Mittelpunkt. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen verstecken ihre Gefühle gut