Diese 3 Sternzeichen wollen eine Freundschaft plus

Eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen – das wird immer beliebter! Denn immer mehr haben eine “Freundschaft plus” und landen auch mal im Bett. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Nicht jeder fühlt sich in einer Beziehung wohl, aber will gleichzeitig auch nicht dauerhaft nach Dates suchen. Deshalb ist für einige eine Freundschaft plus die wohl beste Option. Das Prinzip Friends with Benefits wird immer beliebter, denn dabei geht man keine Verpflichtungen ein. Und einige Sternzeichen scheinen sich das besonders zu wünschen.

Diese 3 Sternzeichen wünschen sich eine Freundschaft plus

Zwilling

Für seine Entscheidungsfreudigkeit ist der Zwilling nicht gerade bekannt – deshalb fällt es ihm auch schwer, sich auf eine Beziehung einzulassen. Der Spaß soll aber dennoch nicht zu kurz kommen und sie lieben ihre Freiheit, ohne sich zu binden. Deshalb wünscht sich das Sternzeichen eine Freundschaft mit Fun-Faktor. Dabei hat der Zwilling kein Druck und alle Optionen bleiben offen – das ist für das Sternzeichen definitiv die beste Variante!

Schütze

Der Schütze liebt die Unabhängigkeit. Dennoch ist er einer Beziehung nicht abgeneigt – aber da muss wirklich die oder der Richtige kommen. Und bis dahin ist eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen optimal. Sie lieben es, sich mit interessanten Leuten zu unterhalten, aber landen mit diesen dann auch gerne mal im Bett. Für ihre Offenheit ist der Schütze bekannt – das ist die perfekte Voraussetzung für eine Freundschaft plus!

Wassermann

Der Wassermann hat einen ziemlich großes Freundeskreis. Das hängt vor allem mit ihrer offenen und lockeren Art zusammen und sind dadurch sehr beliebt. Und klar: Die Flirt-Optionen sind riesig! Eine Beziehung wäre nicht so ihr Ding, da sich das Sternzeichen zu eingeengt fühlt und seinen lockeren Lebensstil will er auch nicht aufgeben. Doch eine Freundschaft plus wäre genau das Richtige für den Wassermann! Dabei soll der Spaß im Mittelpunkt stehen. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind viel zu abhängig von ihrem Partner