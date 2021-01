Diese 3 Sternzeichen werden sich bald trennen

Nicht, dass das letzte Jahr nicht schon ernüchternd genug war – so richtig vorwärts kommt 2021 auch nicht. Die Probleme sind immer noch gleich, die Streitigkeiten in der Beziehung werden eher mehr, als weniger: Möglich, dass eine große Veränderung vor der Tür steht – vor allem bei diesen Sternzeichen.

Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und schon gibt es die ersten großen Ereignisse auf der Welt. Doch auch die “kleinen” privaten Dinge können einen ganz schön aus der Bahn werfen. Vor allem eine Trennung ist meist nicht ganz so einfach – gerade dann nicht, wenn der Partner für längere Zeit an der Seite war. Für einige ist laut Astrologie die gemeinsame Zeit leider bald vorbei.

Bei diesen Sternzeichen sieht es in der Zukunft nicht ganz so gut aus

Skorpion

Das vergangene Jahr war ziemlich kräftezerrend. Gerade die Zeit im Lockdown ist für die meisten Paare eine Herausforderung gewesen: Man lief sich immer irgendwann auf den Füßen rum. Doch bei dem Skorpion hat das tiefere Spuren hinterlassen, als. er es zugeben wollte. Die Beziehung hat starke Schäden genommen und vielleicht ist es Zeit weiter zu ziehen.

Zwilling

Schon seit einigen Monate spürt der Zwilling, dass mit seiner Gefühlswelt etwas nicht stimmt. Ihn beschleicht das Gefühl, dass er nicht ehrlich zu sich selbst ist und das unter anderem an dem aktuellen Partner liegt. Vielleicht sollte das Sternzeichen sich etwas genauer mit sich selbst befassen und auf das Innere hören. Denn schon seit mehrere Wochen ist er nicht mehr so richtig glücklich – Zeit das zu ändern!

Stier

Dem Stier fällt es schwer die eigenen Gefühle offen zu zeigen. So. entstehen oft Missverständnisse zwischen dem was er meint und was der Gegenüber hört. So richtig im Reinen ist der Stier auch nicht so richtig. Ihm würden ebenfalls ein paar ruhige Stunden mit sich selbst vielleicht ganz gut tun. Eine Trennung ist sonst wahrscheinlich unvermeidlich. – diese Ungewissheit von deiner Seite aus macht deinen Partner noch völlig wahnsinnig.