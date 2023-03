Diese 3 Sternzeichen werden immer ausgenutzt

Einige Menschen sind immer hilfsbereit oder liebevoll. Sie unterstützen ihre Freunde und stehen ihnen immer zur Seite – das könnte laut dem Horoskop auch am Sternzeichen liegen. Dabei gibt es jedoch einen Haken: Genau diese Menschen werden von anderen immer wieder ausgenutzt.

Es gibt einige Sternzeichen, welche sich immer wieder für andere Menschen einsetzen und helfen, wenn sie in der Klemme stecken. Ein „Nein“ kommt nur schwer über die Lippen – aber genau das scheinen andere für ihre Zwecke zu nutzen. Denn einige Sternzeichen werden aufgrund ihrer gutmütigen Art immer wieder ausgenutzt.

Diese 3 Sternzeichen werden oft ausgenutzt

Fische

Das Sternzeichen ist sehr zurückhaltend und sind bescheiden – bei anderen kommt das immer sehr gut an. Sie gehen auf die Wünsche von ihren Mitmenschen ein und sollte jemand Hilfe benötigen, stehen sie immer bereit – besonders dann, wenn es um Freunde oder Familie geht. Ihre eigenen Bedürfnisse stellen sie dabei oft in den Hintergrund – das ist nicht immer ein Vorteil. Denn oft werden sie genau deshalb auch ausgenutzt.

Waage

Die Waage ist sehr harmonisch. Das Sternzeichen vermeidet jeden Streit und sind bereit, alles zu geben und sagen wirklich zu allem „Ja“. Dabei merken sie nicht, dass man dabei oft ausgenutzt wird. Denn einige andere scheinen genau diese Charaktereigenschaft für ihren Vorteil zu nutzen. Das Sternzeichen könnte auch ruhig mal „Nein“ sagen, denn schließlich sollte man nicht als „Lückenbüßer“ herhalten.

Widder

Im Job will der Widder immer seine Ziele erreichen und kann sich sehr gut durchsetzen. Im Privatleben sieht das leider nicht ganz so aus – besonders dann nicht, wenn sich das Sternzeichen in einer Beziehung befindet. Denn er kann blind vor Liebe sein und merkt dabei nicht, dass er ausgenutzt wird. Für seinen Partner würde er einfach alles tun. Das Gleiche trifft auch auf den Freundeskreis zu. Denn wenn er was erledigen soll, ist er sofort zur Stelle – eine Gegenleitung bekommt er dafür nicht. Diese Charakterschwäche nutzen andere Menschen zu ihren Gunsten. Deshalb sollte das Sternzeichen auch einfach mal „Nein" sagen.