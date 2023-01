Man hat jemanden kennengelernt und schwebt auf Wolke sieben. Doch Vorsicht: Einige verlieben sich einfach immer in die falsche Person! Denn der Gegenüber empfindet nicht das Gleiche wie man selbst. Laut dem Horoskop verlieben sich vor allem drei Sternzeichen immer wieder in die falsche Person.

Man hat Herzklopfen und ist in Gedanken nur noch bei einem Menschen – dann hat man sich wohl ziemlich verschossen in die Person. Das mag auf den ersten Moment schön klingen – problematisch wird es nur dann, wenn die andere Person nicht das Gleiche empfindet und man dann verletzt wird. Einige Sternzeichen scheinen sich immer wieder in die falsche Person zu verlieben.

Diese Sternzeichen haben kein Glück in der Liebe

Skorpion

Wenn sich Skorpione verlieben, wollen sie wirklich nur diesen EINEN Menschen – andere haben in der Phase absolut keine Chance bei dem Sternzeichen. Skorpion-Geborene sind total fokussiert auf die Person, wenn sie sich verknallt haben. Dabei verrennen sie sich total schnell und merken anfangs gar nicht, dass der andere vielleicht gar kein wirkliches Interesse hat. Deshalb wird das Sternzeichen später meist auch enttäuscht. Daher sollte der Skorpion es etwas langsamer angehen und nichts überstürzen – so kann man wirklich herausfinden, ob auch der andere etwas von einem will.

Zwilling

Der Zwilling ist sehr sprunghaft – jedoch nicht in Sachen Beziehungen. Denn hat sich das Sternzeichen mal in eine Person verguckt, bleibt er dieser auch treu und widmet ihm seine ganze Aufmerksamkeit. Dabei verliert er sich oftmals selber aus dem Fokus, da sich sein ganzes Leben nur um die eine Person dreht. Das Sternzeichen will in einer Beziehung einfach alles immer verbessern – das wird von dem anderen jedoch unterschätzt und bekommen nichts zurück. Stattdessen wird das Sternzeichen oft abgewiesen oder letztendlich sogar betrogen.

Krebs

Der Krebs ist sehr sensibel und emotional eingestellt. Das Sternzeichen will nicht Single sein und schaut sich deshalb immer wieder nach einem Partner um. Da er nicht allein sein will, verliebt er sich auch sehr schnell, sobald ihm jemand über den Weg läuft, welchen er interessant findet. Sie glauben dann oftmals, dass es die wahre Liebe ist – leider ist das oft nicht der Fall, denn für den anderen geht das einfach alles viel zu schnell. Umso größer ist dann die Enttäuschung für Krebs-Geborene, wenn es in die Brüche geht.