Diese 3 Sternzeichen solltest du zum Freund haben

Einige Menschen sind einfach rundum gute Freunde. Sie lassen dich nicht warten, sind immer da, wenn du sie brauchst und haben dazu noch meist den richtigen Tipp parat. Und jeder von uns sollte mindestens einen so guten Freund haben, denn genau auf die kommt es in schweren Zeiten an.

Jeder von uns braucht mal einen guten Ratschlag – oder einfach mal jemanden der zuhört. Genau da kommen die guten Freunde ins Spiel. Sie sind dann da, wenn man sie braucht und versuchen immer ihr best möglichsten! Total selbstlos stellen sie sich und ihre Bedürfnisse dann an zweiter Stelle. Klar, das was einen guten Freund ausmacht ist am Ende absolut subjektiv: Die einen brauchen einen ruhigeren Freund, die anderen sind abenteuerlustiger.

Mit diesen Sternzeichen solltest du dich anfreunden

Waage

Die Waage-Geborenen sind extrem ausgeglichen. Sowohl mit sich selbst, als auch mit ihrer Umgebung möchten sie im Einklang sein. Das führt dazu, dass das Sternzeichen immer eine Lösung finden möchte und selten Streit sucht. Eine Waage als Freund zu haben ist meist extrem komplikationsfrei! Selten kann die Waage einen Gefallen ausschlagen – dabei wird sie alles geben, was sie hat.

Fische

Das Sternzeichen ist als sehr emotional bekannt. An sich kann diese Eigenschaft schnell zum Verhängnis werden – gerade in Streitsituationen. Doch auch diese sensible Ader hat seine Kehrseite: Denn so ist der Fisch in der Lage wirklich ernsthafte und tiefe Bindungen aufzubauen. Fische gelten als sehr emphatisch. Sie können die Gefühle ihrer Freunde sehr gut nachempfinden und wollen dir immer einen guten Rat mitgeben.

Zwilling

Auch der Zwilling ist sehr emotional. Doch da wo der Fisch die aktive Rolle einnimmt und selbstständig die Probleme des Gegenüber lösen möchte – möchte der Zwilling einfach nur Zuhören. Für ihn liegt die Lösung der Probleme nicht bei ihm, sondern bei den Betroffenen selbst. Und genau das schätzen die Freunde am Sternzeichen auch so sehr. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen überschätzen sich selbst