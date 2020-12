Diese 3 Sternzeichen sind wahre Influencer

Das Influencer-Dasein ist an sich schon eine Kunst. Nicht jeder hat das Zeug dazu und erst recht nicht zum dauerhaften Erfolg. Bei einigen Menschen gibt es da aber eine natürliche Veranlagung, die sie nur zu gerne nutzen (können). Das Leben als Influencer bringt eben doch einige Vorteile mit sich.

Die Welt der Stars und Sternchen ist schon sehr verlockend. Gerade wenn an so auf den Seiten seiner Lieblingsinfluencer schaut ist da doch meist ein perfekteres Leben, als das von einem selbst. Und touché: Wer sagt zu Gratis-Schuhen und teuren Party’s nicht ja? Gut, letzteren ist aktuell ein bisschen schwierig, aber so ein Leben als Social-Media-Star kann sich schon sehen lassen. Geld, Anerkennung und Gratis-Pakete verschiedenster Insta-Kollegen -wer sagt da schon nein?

Diese Sternzeichen wollen Fame und Geld

Fische

Zahlen sind voll dein Ding! Fische kennen sich mit der Wirtschaft und alles was drumherum passiert total aus. Nicht nur das: Sie lieben es sich stundenlang dort zu verkriechen. Nur gut, dass sie nebenbei eine natürliche Affinität zum Internet haben, gerade jüngere Menschen sind bei Social-Media sogst wie zu Hause. Da trifft es sich quasi perfekt das Leben eines Influencers zu führen. Die Basics sind bei dir mehr als gegeben!

Zwilling

Für den Zwilling ist keine News zu frisch und keine Statement zu gewagt. Er ist immer up to date – niemand kann ihm da was vormachen, dabei spielt es wirklich keine Rolle welches Genre: Das Sternzeichen liebt es die Welt des World Wide Web zu durchforsten! Und genau da punktet der Zwilling auch total, deine Follower wissen genau das zu schätzen.

Wassermann

Mit deiner kreativen und ausgelassen Art bist du der wirkliche Hingucker unter allen Influencern. Das Sternzeichen Wassermann sticht mit seiner Natürlichkeit und Gelassenheit total hervor. Genau da punktest du auch bei deinen Followern! Dir gehen nämlich nie die Ideen aus und an Authentizität mangelt es dir mit Sicherheit auch nicht.