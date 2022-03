Diese 3 Sternzeichen sind immer unglücklich verliebt

Daten ist kompliziert – das war es vor allem in den vergangenen zwei Jahren während der Corona-Pandemie. Es gibt aber auch die Menschen, welche generell kein Glück in der Liebe haben und unglücklich sind. Laut dem Horoskop verlieben sich einige Sternzeichen immer in den Falschen.

Es ist wohl uns allen schon mal passiert, dass man sich in jedem verliebt, welcher die Gefühle aber nicht erwidert und von uns nichts wissen will. Oder man verknallt sich in jemanden und man merkt, dass man am Ende dann doch nicht zusammenpasst. Als Single hat man es nicht immer einfach – einige scheinen dabei aber besonders wenig Glück in der Liebe zu haben. Das scheint besonders auf einige Sternzeichen zuzutreffen.

Diese Sternzeichen verlieben sich immer in den Falschen

Krebs

Der Krebs öffnet schnell sein herz – vielleicht manchmal zu voreilig. Denn wenn er jemanden kennenlernt und ihn sympathisch findet, kann er sich schnell verlieben – dabei ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal klar, ob der andere auch Gefühle für ihn hat oder nicht. Letztendlich wird das Sternzeichen dann aber meist oft enttäuscht, denn seine Gefühle werden nicht erwidert. Krebse haben danach meist lange zu kämpfen, wenn sie einen Korb bekommen – schließlich ist das Sternzeichen sehr emotional.

Steinbock

Beim Steinbock ist das eher andersrum: Sie begegnen öfter Menschen, welcher sie glücklich machen könnte. Das Problem: Das Sternzeichen erkennt es nicht. Oder erst dann, wenn es viel zu spät ist. Der andere hat dann noch selten Interesse, weil er zu lange warten musste. Steinbock-Geborene sind oft mit anderen Dingen beschäftigt, dass sie ihre Chance nur selten erkennen. Und wenn sie sich dann doch mal verlieben, ist es meist immer das Falsche, welcher es nicht ernst mit ihnen meint.

Widder

Wenn es dem Widder jemanden angetan hat, kämpfen sie um die Person und geben nur selten auf. Doch meist handelt es sich dabei um Personen, welche kaum Interesse an ihm haben. Und sollte es doch mal funken, erkennen sie meist später, dass es dann doch der Falsche ist beziehungsweise sich als Vollidiot entpuppt. Sollten sie aber mal erkennen, dass es nicht der Richtige ist, sind sie extrem enttäuscht – es dauert dann eine ganze Weile, bis sie drüber hinweg sind.