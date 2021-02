Diese 3 Sternzeichen sind undankbar

Ein “Danke” kann manchmal echt Wunder bewirken. Viel zu viele Menschen bekommen zu wenig Wertschätzung für ihren Beruf oder auch in ihrem Privatleben. Vieles wird einfach als Selbstverständlichkeit betrachten – doch diese Sternzeichen sind da am schlimmsten: Sie sind extrem undankbar!

Jeder kann mal vergessen “Danke” zu sagen, gerade wenn man im Stress ist. Da kann man schon mal den Blick nach links und rechts vergessen und undankbar werden. Bei manchen Sternzeichen ist das aber ein Dauerzustand! Sie wollen zwar selbst immer nehmen, aber wenn es mal zu einer kleinen Gegenleistung kommt sind sie ganz schnell weg. Nicht mal ein Danke oder überhaupt ein Wort der Wertschätzung kann man da erwarten – für sie sind nett gemeinten Gesten leider zu selbstverständlich.

Für diese Sternzeichen ist alles selbstverständlich!

Stier

Besonders in gut laufenden Zeiten ist der Stier besonders egozentrisch. Er blendet dann gerne mal andere und ihren eigentlich gar nicht mal so selbstverständlichen Aufwand komplett aus. Das Universum dreht sich schließlich um ihn. In solchen Phasen kann den Stier nichts stoppen – auch wenn das Hoch bekanntlich ja vor dem Tief kommt.

Zwilling

Ähnlich läuft es auch bei dem Zwilling. Doch diese Phasen haben meist nichts mit persönlichem Erfolg zu tun: Hinter ihrer netten und zuvorkommenden Phasen kann sich auch ein ziemlich ekliger Charakter befinden. Meist kommt dieser in völlig belanglosen Situation wie bei einem”Danke” für ein Geschenk zum Vorschein.

Jungfrau

Die Jungfrau ist total auf ihren Alltag fixiert und die Dinge diese abarbeiten muss. Und zwar manchmal so sehr, dass sie doch glatt die normalen Höflichkeitsregeln vergisst. Das ist ihr natürlich im Nachhinein auch total peinlich, aber irgendwie lernt sie nie so richtig dazu. Das Sternzeichen hat durch ihren Perfektionismus auch eine kleine egozentrische Ader, die wirklich alles andere als nett ist. Ihr Umfeld hat es dann wirklich nicht leicht mit ihr.