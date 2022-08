Diese 3 Sternzeichen sind besonders unbeliebt

Es gibt Menschen, welche andere mit ihrer Art immer begeistern können. Andere tun sich wiederum damit schwer und ecken eher an. Laut dem Horoskop sind besonders drei Sternzeichen einfach total unbeliebt und gehören definitiv nicht zu den Sympathieträgern.

Es ist bei den Sternen manchmal wie ein Glücksspiel – einige haben bei ihrer Persönlichkeit viel Glück, andere hingegen weniger. Ob an der Schule, in der Uni oder im Job – es gibt Menschen, welche von anderen geschätzt und gemocht werden. Und es gibt die, mit welchen man sich absolut nicht versteht. Unter den Sternzeichen gibt es drei, welche laut dem Horoskop einfach total unbeliebt sind. Sie werden von anderen abgelehnt, weil sie nicht richtig verstanden werden.

Diese 3 Sternzeichen sind eher unbeliebt

Skorpion

Der Skorpion ist mit Abstand das unbeliebteste Sternzeichen überhaupt! Das hängt vor allem damit zusammen, dass er extrem rücksichtslos ist und über Leichen geht, wenn er seine Ziele erreichen will. Er denkt einfach nur an sich – wie es anderen geht, ist ihm ziemlich egal. Er geht keine Kompromisse ein, ignoriert die Meinungen von anderen und gilt als total stur. Skorpion-Geborene haben auch eine sarkastische Art, mit denen er andere Menschen verletzt.

Zwilling

Zwillinge gelten als hinterlistig und ziemlich fies. Sie machen auch anderen Menschen gerne ein schlechtes Gewissen und ihnen fehlt das Taktgefühl beim Umgang mit anderen Menschen. Dann kann es schonmal vorkommen, dass das Sternzeichen sein Umfeld mit unüberlegten Aussagen ziemlich verletzt. Sie zeigen sich nett, aber planen im Hintergrund nichts Gutes und nutzen viele Situationen für ihren eigenen Vorteil aus. Puh, ganz schön fies! Bei Zwillingen sollte man sich in Acht nehmen.

Widder

Der Widder ist rechthaberisch und wirkt zudem sehr kühl. Das Sternzeichen ist egoistisch und denkt meist nur an sich. Außerdem zetteln Widder-Geborene gerne einen Streit an – das kann schon bei dem noch so kleinsten Detail vorkommen. Sie sind sehr impulsiv und mit seiner Art wirken Widder-Geborene manchmal sogar ziemlich aggressiv. Mit dem Sternzeichen sollte man sich definitiv lieber nicht anlegen, denn das kann ziemlich nach hinten losgehen.