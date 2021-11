Mit einigen Leuten kann ein Treffen auch nach hinten losgehen. Denn dabei läuft alles schief und Konflikte sind dabei einfach vorprogrammiert. Der Grund? Sie sind einfach extrem kompliziert! Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop besonders auf drei Sternzeichen zu.

Egal bei welchen Themen – gewisse Menschen sind immer schnell angefressen. Mit ihnen was zu unternehmen ist immer mit Komplikationen verbunden – es gibt einfach immer ein Problem. Dabei ist es egal, ob Freundschaft oder Beziehung: Ihre Ansprüche können nur bedingt gestillt werden. Meist liegt die Schuld nicht mal bei anderen, sondern bei ihnen selbst. Man könnte sich noch so verbiegen, sie würden jedes Mal einen neuen Grund finden, weshalb sie diesmal unzufrieden sind.

Diese Sternzeichen sind schwer zufriedenzustellen

Widder

Widder sind selbst sehr ehrgeizige Wesen: Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, werden sie es um jeden Preis verfolgen! Genau deswegen kann das Sternzeichen es nicht verstehen, warum andere nicht so sind. Und da nicht alle Menschen so leben und arbeiten, wie der Widder, ist er gerne alleine. So werden nämlich auch alle Erwartungen erfüllt.

Skorpion

Der Skorpion steht sich oft selbst im Weg und ist deshalb besonders kompliziert. Eigentlich steckt hinter der Fassade eine sehr verletzliche Person – doch das Sternzeichen hat Angst verletzt zu werden. Sie sind ehrgeizig und wissbegierig, was sie schnell arrogant und eingebildet wirken lässt. Skorpione sind auf keinen Fall bewusst so abwertend, aber es fällt Außenstehenden dann noch schwerer, an sie heranzukommen.

Jungfrau

Wenn man die Jungfrau aus dem Konzept bringt, ist sie einer der unausstehlichen Menschen. Ihre Regeln und Strukturen sind ihr heilig – wer da reinpfuscht, sollte schnell das Weite suchen! Es ist nicht einfach, mit dem Sternzeichen zu leben und/oder eine Freundschaft zu führen, denn es gibt in ihrem Leben wenig Platz für Spontanität gibt. Wird das nicht eingehalten, wird die Jungfrau zur Furie!

Steinbock

Auch der Steinbock hat große Probleme, Menschen an sich ran zu lassen. Er liebt es zu sehr seinen Alltag frei und unabhängig gestalten zu können. So kommt das Sternzeichen sehr kühl und distanziert rüber, doch eigentlich wünschen sie sich nur jemand, der sie genau so akzeptiert, wie sie sind.