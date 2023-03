Diese 3 Sternzeichen haben ihre Eifersucht nicht unter Kontrolle

Es kann zu Situationen kommen, wo man in einer Beziehung eifersüchtig ist – das gehört einfach dazu. Einige Menschen haben ihre Eifersucht jedoch nicht mehr unter Kontrolle und können ziemlich schnell an die Decke gehen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Ein gewisses Maß an Eifersucht ist in einer Partnerschaft völlig okay. Es gibt aber auch die, welche extrem eifersüchtig sind und sich extrem reinsteigern. Sie werden dann zu echten Kontrollfreaks und nehmen ihren Partner ziemlich krass unter die Lupe. Das kann die Beziehung unnötig belasten und stellt sie vor eine absolute Zerreißprobe. Auf einige Sternzeichen trifft diese Charaktereigenschaft laut dem Horoskop besonders zu.

Diese 3 Sternzeichen sind extrem eifersüchtig

Löwe

Der Löwe will die komplette Aufmerksamkeit für dich! Wenn diese ihm jemand klaut, kann das Sternzeichen extrem eifersüchtig werden. Zudem steht er auch gerne im Mittelpunkt und vergleicht sich sehr oft mit anderen. Deshalb denkt er sofort, dass jeder andere für ihn eine Konkurrenz wäre und das führt letztendlich zu einer Eifersucht, welche er nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Er teilt einfach nicht gerne und will alles für sich haben – das trifft auch auf seinen Partner zu.

Widder

Wenn sich der Widder ungerecht behandelt fühlt, kann es schon mal schnell an die Decke gehen. In einer Beziehung erwartet das Sternzeichen von seinem Partner, einfach immer die Nummer Eins zu sein. Ist das mal nicht der Fall, können Widder-Geborene extrem eifersüchtig werden. Dann ist Vorsicht geboten, denn das kann dann schon mal eine Beziehungskrise auslösen. Lange Diskussionen sind dann meist vorprogrammiert. Immerhin bekommt sich der Widder aber bald wieder ein und gesteht seine Fehler später auch ein.

Skorpion

Der Skorpion ist einer der eifersüchtigsten Sternzeichen überhaupt! Er ist extrem leidenschaftlich und romantisch, aber auch sehr eifersüchtig. Das Problem: Skorpion-Geborene haben ein Vertrauensproblem und das kommt auch in der Beziehung vor. Schon das kleinste Alarmsignal kann in einem großen Drama enden – er denkt sofort, dass sein Partner fremd flirtet oder ihn betrügt. Dem Skorpion sollte man keinen Anlass geben, misstrauisch werden. Denn dann fährt er sofort seine Stacheln aus.