Diese 3 Sternzeichen sind besonders neidisch

Wenn ein Freund gleich dreimal im Jahr in den Urlaub fliegt oder der andere Kumpel das neue Smartphone hat – während sich einige für ihn freuen, sind andere eher neidisch. Diese Charaktereigenschaft könnte laut dem Horoskop auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Neid ist ein unangenehmes Gefühl, was auch oft zu einer Belastung führen kann. Man sieht dabei nur die Dinge, die man selber nicht hat, aber andere haben. Neidische Menschen gönnen anderen den Erfolg oder ihr Glück nicht. Es ist durchaus menschlich, dass wir andere manchmal beneiden. Bei einigen ist das Gefühl jedoch deutlich übertrieben – diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop besonders auf drei Sternzeichen zu.

Diese drei Sternzeichen sind neidisch

Skorpion

Skorpione sind dafür bekannt, dass sie nicht gerne Kompromisse eingehen. Sie arbeiten zudem To-do-Listen ab und setzen sich manchmal zu große Ziele, welche sie unbedingt erreichen wollen. Das schaffen sie nicht immer. Haben andere mehr Erfolg als das Sternzeichen, können sie schnell neidisch werden. Ein weiteres Problem ist, dass sich Skorpion-Geborene immer wieder mit anderen vergleichen müssen. Anstatt sich nämlich auf sich selber zu konzentrieren, schauen sie lieber auf andere – und das geht dann meist nach hinten los.

Löwe

Der Löwe ist ein selbstbewusstes Sternzeichen und will immer seine Pläne durchsetzen. Das Sternzeichen ist eine echte Kämpfernatur und denkt immer, dass er mit anderen in einem Wettbewerb steht. Deshalb versuchen Löwe-Geborene immer wieder, besser als andere zu sein. Geht der Plan nicht auf, bricht bei dem Sternzeichen der pure Neid aus. Dieser richtet sich aber keinesfalls gegen andere, denn der Löwe hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Der Neid wandelt sich eher in Motivation um und geben noch mehr Gas für ihre eigenen Ziele.

Stier

Stier-Geborene sind fest entschlossen, ihren Weg zu gehen und ihre Pläne zu erreichen. Er kann dann vor allem neidisch werden, wenn andere ein neues Handy haben. Dann benötigt er auch ein Smartphone und dazu noch ein viel besseres. Selbst im Restaurant kann er sich ärgern, dass der Tischnachbar möglicherweise ein besseres Essen bestellt hat, als er. Und auch in der Beziehung ist es immer nich ganz einfach: Sobald sein/e Partner/in etwas Freiraum sucht, zeigt sich das Sternzeichen von s einer eifersüchtigen und neidischen Seite. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind total egoistisch