Diese 3 Sternzeichen sind nach einer Trennung richtig fies

Eine Trennung ist schmerzhaft – und einige können diese einfach nie verkraften und haben richtigen Liebeskummer. Das kann dann auch irgendwann in Hass umschlagen und werden deshalb zu ihrem Ex-Partner richtig fies. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Man hat schöne Momente verbracht und wollte gemeinsam durchs Leben gehen – doch dann hat es eben doch nicht mehr geklappt und trennt sich. Ein Liebes-Aus geht an keinem spurlos vorbei und reißt tiefe Wunden. Während einige das mit sich selbst ausmachen, werden andere zu richtigen Racheengeln und wollen es ihrem Ex-Partner heimzählen. Besonders bei drei Sternzeichen kann das der Fall sein.

Diese 3 Sternzeichen rächen sich an ihrem Ex

Skorpion

Der Skorpion ist in einer Beziehung zuvorkommend und will seinem Partner alle Wünsche erfüllen – auch, wenn er mal seinen eigenen Kopf hat. Aber er legt auf eine Beziehung viel wert. Umso dramatischer ist es, wenn sich der Partner von dem Sternzeichen trennt. Denn Skorpion-Geborene sehen sich dann in ihrem Stolz verletzt und wollen das nicht hinnehmen. Und selbst, wenn sie jemanden kennenlernen – auch dann kann das Sternzeichen noch immer Rache an seinem Ex üben. Bei Skorpion-Geborenen ist nach einem Liebes-Aus definitiv Vorsicht geboten.

Stier

Der Stier fühlt sich nach einer Trennung in seinem Stolz absolut verletzt und will diese einfach nicht hinnehmen. Das lässt er auch seinen Ex-Partner deutlich spüren. Er will sich nicht eingestehen, dass es wirklich vorbei ist – deshalb können Stier-Geborene nach einem Liebes-Aus zu regelrechten Stalkern werden. Sie versuchen, alles über das Leben des Ex-Partners herauszufinden. Und wenn sie in den sozialen Netzwerken blockiert wurden, müssen eben Fake-Profile her. Stier-Geborene schrecken auch nicht davor zurück, das Umfeld des ehemaligen Partners anzuschreiben. Bei dem Sternzeichen sollte man definitiv aufpassen.

Jungfrau

Genau wie der Skorpion legt die Jungfrau auch viel wert auf eine Beziehung. In einer Partnerschaft ist das Sternzeichen extrem liebevoll und einfühlsam. Ihr Partner kann sich immer auf sie verlassen – jedoch nicht mehr ab dem Moment, wenn man sich doch mal trennt. Denn dann greifen Jungfrau-Geborene zu den fiesesten Mitteln, um ihren Ex-Partner zu verletzen. Dabei kann sie auch mal deutlich die Grenzen überschreiten – aber das ist dem Sternzeichen in dem Fall total egal. Sie lästert auch gerne fies über ihren ehemaligen Freund oder setzt sogar falsche Gerüchte in die Welt. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen verkraften eine Trennung nur schwer