Diese 3 Sternzeichen sind meinungslos

In Konfliktsituationen prallen meisten ziemlich extreme Meinungen aufeinander. Einige Sternzeichen möchten aber nichts sehnlicher, als einfach nur Ruhe und Harmonie. Dafür verzichten sie gut und gerne auf ihre Meinung und stellen sich selbst nach hinten.

Sich zu enthalten kann in manchen Situation extrem von Vorteil sein. Wenn man ziemlich genervt von seinem Gegenüber ist, sollte man lieber schweigen. Klar hört man das nicht zu zum ersten Mal – aber manchmal müssen gewissen Dinge einfach gesagt werden. Eine Meinung muss schließlich auch vertreten werden, oder? Wenn man zu den Sternzeichen gehört, die sich grundsätzlich keine Meinung bilden, sieht das schon wieder anders aus. Sie würden lieber auf eine Diskussion verzichten, als jemanden ihre Sichtweise aufzuzwingen.

Diese Sternzeichen haben keine eigene Meinung

Waage

Menschen, die mit dem Sternzeichen Waage geboren sind haben, es sicher schon öfter erlebt, dass sie extrem friedliebende Personen sind. Sobald sie den Raum betreten strahlen sie eine ungemeine Ruhe aus. Waagen mögen es ausgeglichen und harmonisch in ihrem Umfeld, doch dabei vergessen sie meist sich selbst! Mal ihre eigene Meinung zu äußern, gerade wenn diese nicht positiv ist – ganz schwierige Geschichte für das Sternzeichen.

Fische

Sie sind besonders einfühlsam und verständnisvoll – gerade ihrem Partner gegenüber. Ihre geduldige Art ist extrem beruhigend. Stets sind Fische an einer Lösung interessiert, mit der alle einverstanden sind. Dennoch fehlt es dem Sternzeichen an Mut die eigene Meinung auch mal durchzusetzen. Viel zu oft möchte der Fisch eine Konfrontation vermeiden und sucht bei Konfliktsituationen gerne mal das Weite.

Wassermann

Das Problem beim Wassermann ist nicht, dass er seinen Standpunkt nicht durchsetzen kann – sondern er wechselt diese einfach viel zu oft! Durch seine sprunghafte und lebhafte Art eignet sich der Wassermann ständig neue Sichtweisen an. So passiert es nicht selten, dass er am einen Tag das und am nächsten etwas anderes erzählt.