Diese 3 Sternzeichen sind immer pleite

Jeder kennt die Person, welche nie Kohle hat und einfach dauerhaft pleite ist. Besonders dann, wenn man studiert, ist das Bankkonto gefühlt immer leer. Einige Sternzeichen können laut dem Horoskop einfach nicht mit ihren Finanzen umgehen.

Es gibt Menschen, die gut mit ihrem Geld umgehen. Trotz Miete, Lebensmittel & Co. bleibt meist am Ende des Monats immer noch etwas übrig und können sich sogar noch was leisten. Es gibt aber auch die Leute, wo das Bankkonto gefühlt dauerhaft leer ist und ihre Finanzen einfach nicht im Griff haben. Sparen ist für sie ein absolutes Fremdwort – sie hauen ihre Kohle einfach auf den Kopf und sind schon nach wenigen Tagen komplett pleite. Das trifft besonders auf einige Sternzeichen zu.

Diese 3 Sternzeichen haben nie Kohle

Zwillinge

Dem Zwilling sind seine Freunde besonders wichtig. Deshalb leiht er gerne mal Geld aus oder vergibt großzügige Geschenke, obwohl er eigentlich selber meist pleite ist. Das Sternzeichen genießt das Leben – deshalb schmeißt er immer größte Partys, egal wie viel diese kosten. Doch einige Tage später kommt meist das böse Erwachen – und zwar ein leeres Bankkonto! Dann hat er meist ein schlechtes Gewissen – lernen aus seinen Fehlern tut er jedoch kaum. Das Sternzeichen kann einfach nicht mit Finanzen umgehen!

Waage

Waage-Geborene sind sehr harmoniebedürftig und ausgeglichen – das trifft jedoch nicht beim Thema Geld zu. Denn damit können sie einfach nicht umgehen. Denn sobald die Kohle auf dem Bankkonto ist, verfällt das Sternzeichen in einen regelrechten Shoppingwahn oder geht in teure Restaurants essen. Das Sternzeichen liebt den Luxus – obwohl dafür eigentlich kein Geld da ist. Und ist das Bankkonto leer, hilft die Kreditkarte immer noch weiter. Am Ende des Monats ist das Konto öfter auch im Minus.

Schütze

Schütze genießen einfach das Leben! Sie geben das Geld aus, was sie derzeit haben. Materielle Dinge sind ihm deshalb gar nicht mal so wichtig – Schütze-Geborene geben vor allem viel Geld aus Reisen oder Kurztrips aus, egal wie pleite sie sind. Denn das Sternzeichen will einfach was erleben und ist für jedes Abenteuer bereit. Das führt jedoch ziemlich schnell dazu, dass das Bankkonto einfach ziemlich schnell leer ist.