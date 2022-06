Diese 3 Sternzeichen sind die größten Heuchler

Wohl jeder kennt wohl jemanden, welcher immer wieder Dinge verspricht, aber sie dann doch nicht einhalten kann: Es gibt Menschen, welche anderen einfach immer etwas vormachen. Laut dem Horoskop gibt es besonders drei Sternzeichen, auf die man sich besser nicht verlassen sollte und zu den größten Heuchlern gehören.

Es gibt Leute, welche dir vorspielen, deine BFF zu sein. Doch hinter deinem Rücken redet sie schlecht über dich. Sie sind immer lieb zu dir, aber meinen es absolut nicht gut mit dir und spielen einem was vor. Das könnte nicht nur mit der Persönlichkeit zusammenhängen, sondern auch mit dem Sternzeichen. Denn laut dem Horoskop sind drei davon die größten Heuchler und ziemlich scheinheilig.

Diese 3 Sternzeichen machen dir nur was vor

Zwilling

Der Zwilling lernt sehr gerne und vor allem schnell neue Leute kennen. Eigentlich ist er bei anderen beliebt, denn mit seiner Art kann er punkten. Doch der Schein trügt: Denn wichtig ist ihm eigentlich nur sein eigenes Wohl. Wie es anderen geht, ist dem Sternzeichen eigentlich relativ egal. Ein weiteres Problem: Er verspricht Dinge, die er nicht einhalten kann – damit enttäuscht er viele Leute in seinem Umfeld. Böse meint es das Sternzeichen jedoch nicht.

Skorpion

Der Skorpion ist mit vorsichtig zu genießen. Das Sternzeichen denkt nur an seinen eigenen Vorteil und hintergeht dafür gerne mal andere Menschen, um an sein Ziel zu kommen. Wenn das Sternzeichen andere Leute mal enttäuscht, bekommt dieser in der Regel keine zweite Chance mehr. Enttäuschen ihn jedoch andere, versteht er die Welt nicht mehr, wenn er keine zweite Chance erhält. Bei dem Sternzeichen haben sowieso nur die anderen Schuld. Wenn der Skorpion nämlich mal einen Fehler macht, dreht er den Spieß um und stellt den anderen als Schuldigen dar.

Fische

Fische haben immer ein Ohr für andere und zeigen sich oft hilfsbereit. Deshalb traut man dem Sternzeichen schon mal Geheimnisse an – doch da sollte man lieber aufpassen. Denn diese nutzen Fische-Geborene für ihren eigenen Vorteil und benutzen diese gegen dich, um unter anderem besser im Job dazustehen. Zwar wirken Fische nach außen sehr freundlich, doch das ist nur eine Fassade. Deshalb sollte man dem Sternzeichen nicht blind vertrauen.