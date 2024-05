Diese 3 Sternzeichen sind handysüchtig

Immer wieder die Nachrichten checken oder schauen, was auf Instagram passiert: Es gibt Menschen, welche einfach immer auf ihr Smartphone schauen müssen. Das Umfeld kann davon ziemlich genervt sein. Die Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Egal, in welcher Situation – einige Personen müssen einfach immer ihre Mails oder Nachrichten checken, arbeiten sämtliche Stories ihrer Freunde bei Instagram ab, zocken Games oder man telefoniert stundenlang mit der besten Freundin. Sie können ihr Smartphone einfach nie aus der Hand legen. Sie wollen immer up to date sein und einfach nichts verpassen. Damit nerven sie ihr Umfeld manchmal extrem! Das Datenvolumen ist damit schnell aufgebraucht. Es gibt einige Sternzeichen, auf welche die Charaktereigenschaft besonders zutrifft.

Diese 3 Sternzeichen legen ihr Handy nie aus der Hand

Zwillinge

Der Zwilling kann nicht ohne seinem Smartphone leben und legt es wirklich nie aus der Hand. Deshalb weiß das Sternzeichen auch über alles Bescheid. Sie haben auch einen riesigen Freundeskreis und beinahe im Minutentakt kommt daher eine Nachricht bei Whatsapp – diese müssen sie natürlich auch sofort lesen. Der Nachteil: Sie vernachlässigen daher manchmal ihre Freunde und verbringen mehr Zeit mit dem Handy.

Wassermann

Der Wassermann ist vor allem in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und postet auch immer mal ein Video bei TikTok – und so ein Clip muss natürlich auch perfekt bearbeitet werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das Sternzeichen liebt auch Technik – wenn es eine neue App gibt, muss diese sofort installiert und ausprobiert werden. Zwar sind sie auch oft unterwegs – aber alles muss bei Instagram dokumentiert werden.

Widder

Der Widder ist sehr beschäftigt – auch mit dem Handy. Das Sternzeichen arbeitet die Instagram-Stories ihrer Freunde ab oder checkt die neuesten Nachrichten in den zahlreichen News-Apps – und das kostet viel Zeit. Ob bei Treffen mit den Freunden, in der Bahn oder im Supermarkt – das Sternzeichen legt sein Smartphone nie aus der Hand. Und wenn der Widder morgens aufwacht, werden zuerst noch vor dem ersten Kaffee die Messages auf dem Gerät gecheckt. Es könnte über der Nacht ja was Wichtiges passiert sein…