Diese 3 Sternzeichen sind geborene Narzissten

Der Umgang mit Narzissten kann ziemlich anstrengend sein. Denn Empathie für andere Menschen sind ein Fremdwort – stattdessen denken sie einfach nur an sich selber. Laut dem Horoskop sind vor allem drei Sternzeichen geborene Narzissten.

Narzissten wirken eher kühl, wirken arrogant und nehmen einfach keine Rücksicht auf ihr Umfeld. Mit ihrer forschen Art machen sie es ihren Mitmenschen alles andere als einfach. Menschen mit den Zügen haben keine Empathie für andere Menschen und denken nur an sich. Vorweg: Die genannten Sternzeichen sollten keinesfalls als Narzissten abgestempelt werden – jedoch neigen die Tierkreiszeichen zumindest oft zu narzisstischen Zügen.

Diese Sternzeichen sind narzisstisch

Stier

Der Stier ist von sich extrem selbst überzeugt. Eine Diskussion braucht man mit diesem Sternzeichen erst gar nicht führen. Denn er hat nach seiner Ansicht immer recht und was andere meinen, interessiert ihn einfach nicht. Stier-Geborene sind außerdem der Meinung, dass sie etwas Besseres sind und anderen immer überlegen sind. Das Sternzeichen macht es seinem Umfeld definitiv nicht einfach!

Skorpion

Der Skorpion ist von sich komplett überzeugt und denkt so ähnlich wie der Stier – er hält sich einfach für was Besseres! Grundsätzlich sollte man seine Belange berücksichtigen, aber auf seine Mitmenschen nimmt das Sternzeichen absolut keine Rücksicht. Die Welt dreht sich nur um ihn – was andere wollen, interessiert ihn einfach nicht. Das Sternzeichen will einfach stets bewundert werden und möchte immer wieder eine Bestätigung.

Schütze

Der Schütze kann ebenfalls narzisstische Züge aufweisen. In vielen Punkten hat er einfach seinen eigenen Kopf und akzeptiert die Meinungen von anderen nicht, wenn diese eine andere Einstellung haben, als er selbst. Sie wirken besonders selbstsicher und versuchen, dass ihr Umfeld die gleiche Meinung teilt – das hat fast schon ein manipulatives Verhalten. Besonders in Beziehungen kann das für den Partner sehr anstrengend sein.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr selbstbewusst und kennt seine Stärken. Er lässt sich von anderen nicht so schnell verunsichern – selbst dann nicht, wenn er eigentlich weiß, dass er völlig daneben liegt. Er hat einen extremen Ehrgeiz – als Führungskraft eignet sich das Sternzeichen daher hervorragend. Jedoch wenden sich Freunde im privaten Umfeld aufgrund seines Verhaltens schnell ab. Seine Bedürfnisse werden daher oft außer Acht gelassen.