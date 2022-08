Diese 3 Sternzeichen sind total egoistisch

Es gibt Menschen, die an ihr Umfeld denken und immer für andere da sind. Es gibt aber auch die, welche nur an sich denken – dabei handelt es sich um puren Egoismus. Diese negative Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Horoskope können manchmal ziemlich gut den Charakter eines Menschen beschreiben – dazu zählen natürlich auch die negativen Eigenschaften. Es gibt Menschen, welche ihren eigenen Kopf haben, immer diskutieren und nie die Meinung von anderen akzeptieren können und wollen. Sie sind extrem egoistisch und was andere denken oder sich fühlen, ist ihnen völlig egal. Auf einige Sternzeichen trifft das besonders zu.

Diese Sternzeichen denken nur an sich

Widder

Der Widder denkt, dass sie die Welt nur um sich drehe. Deshalb nimmt er auch keine Rücksicht auf andere – besonders dann, wenn es dabei nicht um ihn geht. Mit seiner egozentrischen Art macht er des Menschen in seinem Umfeld nicht gerade einfach. Hinzu kommt auch noch, dass das Sternzeichen ziemlich cholerisch und ungeduldig sein kann. Widder-Geborene wollen immer ihr Ziel erreichen und nehmen keine Rücksicht auf andere. Um an ihr Ziel zu kommen, würden sie sogar über Leichen gehen.

Löwe

Dass der Löwe gerne im Mittelpunkt steht, ist bekannt. Das Sternzeichen denkt nur an sich und will von anderen die volle Aufmerksamkeit. Das Verhalten ist ziemlich egoistisch. Denn wenn es sich mal nicht um ihn dreht, wirkt er oft zickig und launisch. Wenn er neue Leute kennenlernt, wirkt er sehr hilfsbereit. Doch der Schein trügt: Er will das Vertrauen des anderen gewinnen,um sich langfristig die Anerkennung zu holen. Positiv ist sein Selbstbewusstsein – doch das kann auch schnell in Egoismus umschwenken.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr perfektionistisch und hat klare Ziele im Leben, welche sie auch unbedingt erreichen will. Steht ihr jemand im Weg, kann das Sternzeichen schonmal die Krallen ausfahren. Zudem wollen Jungfrau-Geborene in allen Ding recht haben. Sie lässt sich dann auf so lange Diskussionen ein, bis sie endlich ihren Willen durchsetzen kann und der andere nachgibt. Puh, also dieses Verhalten ist ziemlich egoistisch!