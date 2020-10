Diese 3 Sternzeichen sind echte Tyrannen

Wohl keiner will als tyrannisch abgestempelt werden. Doch einige Menschen rutschen immer wieder in das Verhaltensmuster. Laut dem Horoskop trifft das besonders auf einige Sternzeichen zu.

Herrschsüchtig zu sein, ist wohl niemand gerne – einige neigen aber dennoch dazu. In einigen Situationen wirken einige Sternzeichen einfach sehr dominant und lassen andere kaum zu Wort kommen. Denn ob in der Beziehung, in der Schule oder auch im Job – es gibt Menschen, welche eine tyrannische Ader haben. Doch auf welche Sternzeichen trifft das besonders zu?

Diese 3 Sternzeichen wirken tyrannisch

Stier

Mit dem Stier kommt man eigentlich gut klar und ist auch immer eine gute Freundin – eigentlich. Denn das Sternzeichen hat auch seine Schattenseiten. Denn hat er sich etwas in den Kopf gesetzt, will er das auch umsetzen – und das um jeden Preis. Genau das ist aber ein Problem: Denn wenn etwas nicht schnell funktioniert, wird er ungeduldig und zeigt dann auch öfter mal seine tyrannische Ader. Diese bekommen dann auch andere zu spüren.

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und steht gerne im Mittelpunkt. Jegliche Aufmerksamkeit zieht er auf sich – dadurch wirkt er jedoch sehr dominant und manchmal auch ziemlich egoistisch. Die Entschlossenheit wirkt manchmal sehr tyrannisch und kann deshalb auch schnell ungemütlich werden. Er sagt auch gerne mal, was andere zu tun haben – somit vergrault er auf langfristiger Weise sein Umfeld. Und irgendwann könnte das Sternzeichen allein da stehen, da sich andere von ihm aufgrund der tyrannischen Art abwenden.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr pflichtbewusst und will sehr schnell seine Ziele erreichen. Teamwork ist aber absolut nicht sein Ding – lieber zieht er Sachen allein durch. Und funkt ihm doch mal jemand dazwischen, macht er auch schnell mal eine Ansage und wirkt tyrannisch. Er wirkt dabei sehr kühl und gönnt jemand anderen kaum den Erfolg – den will er für sich allein verbuchen. Damit macht er sich jedoch öfter mal unbeliebt.