Diese 3 Sternzeichen sind extrem chaotisch

Man müsste eigentlich seine Bude mal aufräumen – aber irgendwie findet man dann doch immer Gründe, genau das nicht zu tun. Mal ist man so ehrlich zu sich selbst und gibt zu, dass man keine Lust hat – manchmal braucht man die gar nicht mehr, denn es kann eigentlich gar nicht mehr schlimmer aussehen. Das letzte Szenario kennen sicherlich einige. Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop besonders chaotisch.

Aufräumen ist ein ewiger Prozess: Erst ist alles super sauber, suchst du aber dieses eine T-Shirt kannst du die Ordnung gleich völlig vergessen. Einfacher wäre es doch erst gar nicht aufzuräumen! Das denken zumindest einige Menschen. Schließlich kann man auch nichts verlieren, wenn man sich nicht ständig neue Orte für Dinge sucht. Kein Wunder, dass man dann nichts wiederfindet! Und überhaupt ist dieses lästige Saugen und Wischen total überflüssig!

Diese Sternzeichen haben keine Ordnung

Skorpion

Der Skorpion braucht seine individuelle Freiheit. Diese lebt er auch viel zu gerne aus und vor allem sein/e Zimmer/Wohnung bekommt das zu spüren. Solltest du einmal bei einer Skorpion zuhause gewesen sein, wirst du mit Sicherheit schon den ein oder anderen Schock bekommen haben. Das Sternzeichen bemüht sich keineswegs für Klarheit und Struktur zu sorgen – er weiß ja sowieso wo alles steht und liegt. Für ihn gehört das zu seiner persönlichen Individualität dazu.

Fische

Mit Tagträumen und einer Menge Fantasie lebt der Fisch in seinen Tag hinein. Er liebt es sich in andere Welten hineinzuversetzen, was er seiner angeborenen Kreativität zu verschulden/verdanken hat. Sie ist nämlich Fluch und Segen zu gleich: Das Sternzeichen lebt in einem undurchschaubaren Chaos! Dafür sind es meist Berge aus kreativen Arbeiten – überall hängen Werke.

Widder

Zeit für Ordnung gibt es im Leben dieses Sternzeichens nicht. Es gibt grundsätzlich keine Zeit für irgendwas, der Terminkalender platzt sowieso schon. Und dann soll der Widder auch noch aufräumen und das Geschirr mal in den Geschirrspüler stellen? Soweit kommt es ja noch. Für den Widder ist der schnelllebige Lifestyle der einzige Weg zu Leben – Zeit ist schließlich Geld.