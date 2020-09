Diese 3 Sternzeichen sind besonders tiefgründig

Einige sind eher dazu veranlagt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Sie möchten über die verschiedensten oder tiefgründigsten Themen reden. Diese Sternzeichen sind gute Zuhörer, denn mit ihnen kann man eher Deep Talk führen, als mit anderen.

Einfach mal einen Abend mit Leuten über Gott und die Welt reden – wer würde da Nein sagen? Mit ein paar Freunden die Nacht und Freiheit erleben klingt doch verlockend – wenn dazu noch die Gespräche stimmen. Manche Menschen lassen da nicht lange auf sich warten und beschäftigen sich fast nur mit tiefgründigen Gesprächsthemen! Sie interessieren sich nicht für Oberflächlichkeiten, sondern wollen über den Sinn des Lebens philosophieren.

Diese Sternzeichen lieben Deep Talk

Wassermann

Für ihn ist es ganz normal in einer anderen Welt zu leben – er gehört zu den großen Tagträumern. Dabei vergisst der Wassermann aber gerade bei wichtigen Situationen nicht die Realität mit einzubeziehen. Dadurch haben sie meist komplett neue Sichtweisen auf die Dinge. Sie sind sehr zuversichtlich und wollen immer das Positive an den Dingen sehen.

Waage

Waagen lieben es andere über sich in den Gegenüber hineinzuversetzen und ihnen so auch eventuell helfen zu können. Das Sternzeichen möchte hinter die Fassade blicken. Sie sind gute Zuhörer und haben gerne eine Lösung parat. Waagen schätzen ihre Freunde sehr und möchten ihnen immer ein offenes Ohr anbieten. Dazu kommt, dass sie oft verschiedenste Gedankengänge zu einzelnen Themen haben und so vielleicht eine Lösung haben, die es so noch nicht gab!

Zwilling

Manchmal könnte das Sternzeichen etwas distanziert rüberkommen, aber der Eindruck ist eigentlich meist nur ein sehr nachdenklicher. Denn Zwillinge sind äußert darauf bedacht immer aktiv mit der Gedankenwelt zu sein. Ein Rückschlag? Beeindruckt sie überhaupt nicht! Dabei kommt es häufig vor, dass sie mit ihrer Art andere anstecken – denn ihre Lebensfreude ist einzigartig! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind echte Drama-Queens