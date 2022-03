Es gibt Menschen, welche einfach nichts Gutes wollen – stattdessen erzählen sie Lügen, fallen einem in den Rücken oder sind einfach immer unpünktlich. Generell wirkt das Verhalten gegenüber anderen sehr rücksichtslos. Diese Charaktereigenschaft ist laut dem Horoskop bei einigen Sternzeichen besonders ausgeprägt.

Ob bei der Arbeit, in der Schule, bei Freunden oder der Familie – es gibt Menschen, welche einfach über Leichen gehen würden. Sie helfen nicht anderen Menschen, sondern nutzen jede Gelegenheit zu ihrem Vorteil und machen sich damit in ihrem Umfeld nicht gerade beliebt. Bei einigen Sternzeichen kann man davon ausgehen, dass Rücksicht nicht gerade zu ihren stärksten Charaktereigenschaften gehört – stattdessen sind sie zu anderen Menschen einfach immer ziemlich fies.

Diese Sternzeichen sind rücksichtslos

Zwillinge

Der Zwilling ist an sich eine nette Person – zumindest will er das sein. Denn er trifft meist Entscheidungen, welche bei anderen eher rücksichtslos rüberkommen – dabei meint er das eigentlich gar nicht böse. Das Sternzeichen ist innerlich sehr unruhig und trifft daher spontane Entscheidungen, ohne davor zu überlegen – damit könnte er anderen in den Rücken fallen. Denn er merkt dabei nicht, dass er andere Schulkameraden oder Arbeitskollegen hintergeht – damit macht er sich ziemlich unbeliebt.

Schütze

Der Schütze ist ein Einzelkämpfer. Da er oft auf sich allein gestellt ist, fokussiert er sich vor allem auf sich selbst – dabei vergisst er oft sein Umfeld und handelt deshalb rücksichtslos. Ohne Rücksicht auf Verluste zieht das Sternzeichen sein eigenes Ding durch. Er ist außerdem ein sehr ehrliches Sternzeichen und redet gerne mal Klartext. Das kann durchaus auch negative Folgen für andere haben und kommt daher in seinem Umfeld oft rücksichtslos rüber.

Steinbock

Der Steinbock ist temperamentvoll. Er hat seinen eigenen Kopf und will seine Ziele immer erreichen – und das um jeden Preis. Was andere von ihm denken, ist dem Sternzeichen ziemlich egal – und genau das kommt in seinem Umfeld überhaupt nicht gut an. Er fällt auch manchmal Entscheidungen, welche Freunde oder die Familie nicht nachvollziehen können. Eigentlich ist der Steinbock ein herzensguter Mensch – das Problem: Er zeigt es nur öfter nicht! Daran sollte er vielleicht mal wieder erinnert werden… Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen werden immer ausgenutzt