Ein gewisser Freiraum ist in einer Beziehung wichtig. Denn schließlich will man trotz einer Partnerschaft mit seinen Mädels oder Kumpels um die Häuser ziehen. Es gibt aber auch Menschen, welche von ihrem Partner viel zu abhängig sind – das trifft laut dem Horoskop besonders auf einige Sternzeichen zu.

Das Sternzeichen sagt viel über den Charakter aus und verrät auch, wie wir uns in der Liebe verhalten. Einige würden ihren Partner einfach rund um die Uhr um sich haben – das kann aber auch schnell zu einer Abhängigkeit führen. Einige Sternzeichen klammern sich sehr schnell an ihren Liebsten und haben das Gefühl, ihn immer an ihrer Seite haben zu müssen. Zwar wirkt das romantisch, das kann der Beziehung aber langfristig auch schaden.

Diese Sternzeichen sind abhängig in der Liebe

Krebs

Romantik ist dem Krebs total wichtig. Generell ist das Sternzeichen ein absoluter Beziehungsmensch. Krebs-Geborene wollen immer, dass es ihren Mitmenschen gut geht – das betrifft besonders auch seinen Partner. Doch genau da beginnt das Problem, denn er übertreibt es auch manchmal. Dabei vergisst der Krebs manchmal sich selbst oder seine Bedürfnisse, denn ist sein Schatz mal nicht da, weiß er nicht, was er mit sich anstellen soll.

Stier

Das Sternzeichen träumt von der ganz großen Liebe. Und hat er sie gefunden, kann er einfach nicht mehr loslassen und braucht seinen Partner einfach immer um sich – egal, was er macht. Das kann aber auch negative Folgen haben, denn das Sternzeichen neigt öfter auch dazu, besitzergreifend zu wirken. Sein Partner könnte sich auf Dauer daher eingeengt fühlen. Der Stier wirkt sogar panisch, wenn er manchmal zu spät nach Hause kommt oder sich mal länger nicht meldet, weil er mit seinen Kumpels etwas unternimmt.

Fische

Der Fisch gehört zu den großen Romantikern und hat ein Problem damit, auch mal allein zu sein. Er braucht seinen Partner einfach immer um sich und lässt ihn nur wenige Freiheiten. Und genau das ist ein riesiges Problem in der Beziehung. Das Sternzeichen ist in der Liebe total abhängig und vergisst dabei gerne mal seine Hobbys oder auch seine Freunde. Bei ihm dreht sich einfach nur noch alles um die Beziehung – das kann auf Dauer nicht unbedingt gut gehen…