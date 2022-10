Könntest du mir vielleicht etwas Kohle leihen? Diesen Satz haben wir bestimmt schon mal von einigen Freunden gehört – oder tun so, als wären sie deine Freunde. Dabei wollen sie einen nur ausnutzen. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Sie leihen sich immer mal Geld aus oder wollen erfolgreich sein – mit Hilfe von anderen. Einige Menschen denken nur an ihren eigenen Vorteil und deshalb kann es schon mal vorkommen, dass sie andere schamlos ausnutzen. Die Gegenleistung lässt dabei lange auf sich warten oder kommt gar nicht erst. Vor allem drei Sternzeichen nutzen andere immer wieder aus.

Diese 3 Sternzeichen sind wahre Ausnutzer

Skorpion

Der Skorpion liebt den Luxus und braucht deshalb auch immer Geld. Genau deshalb suchen sie sich Freundschaften, welche sehr spendabel sind und borgen sich bei anderen immer wieder Geld. Eine Gegenleistung gibt es von dem Sternzeichen fast nie. Und auch in der Beziehung trifft das auf das Sternzeichen zu: Skorpion-Geborene suchen sich meist Partner, welche viel Geld haben und ihr Leben finanzieren – so muss er nicht mehr arbeiten gehen.

Schütze

Der Schütze denkt oft nur an seinen Vorteil und seine Mitmenschen sind ihm eigentlich ziemlich egal – außer, sie können ihm etwas bieten. Durch Manipulation kann er auch das bestmögliche für sich bei anderen rausholen. Dabei kann es auch schon mal vorkommen, dass das Sternzeichen ziemlich großen Druck auf andere ausüben kann – Hauptsache das Sternzeichen bekommt das, was er will. Dafür würden Schütze-Geborene über Leichen gehen.

Waage

Die Waage wählt ihre Partner aus, wie viel er im Geldbeutel hat und was er ihr bieten kann. Hat ihr möglicher Mr. Right einen Luxus-Wagen, mit welchem er sie überall hinfahren kann? Hat er einen Job, in welchem er viel verdient? Wenn er alles für sie machen würde, ohne dass das Sternzeichen eine Gegenleistung erbringen muss, wäre das für Waage-Geborene der perfekte Traumpartner. Das Sternzeichen nutzt definitiv gerne andere Menschen aus und meint es nicht unbedingt ehrlich. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind echte Blender