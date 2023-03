Zu verschiedenen Dingen sagt jeder mal seine Meinung. Besonders einige Menschen reden nie um den heißen Brei herum und sagen direkt, was ihnen nicht passt. Drei Sternzeichen nehmen laut dem Horoskop kein Blatt vor den Mund.

Es gibt einfach Menschen, welche schonungslos ehrlich sind. Sie tun ihre Meinung kund, wollen öfter was loswerden oder fahren auch mal die Krallen aus, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Bei ihnen weiß man einfach, woran man ist – auch, wenn die Wahrheit manchmal unbequem sein kann. Es gibt vor allem drei Sternzeichen, welche kein Blatt vor den Mund nehmen.

Diese 3 Sternzeichen nehmen kein Blatt vor den Mund

Skorpion

Der Skorpion kann sich einfach nicht zurückhalten. Egal ob im Privatleben oder im Job – das Sternzeichen sagt seine Meinung. Und auch, wenn ihm etwas nicht passt, tut er das kund. Sie sprechen einfach das aus, was sie denken – das stößt jedoch nicht immer auf Gegenliebe bei anderen Menschen. Denn oftmals sind dabei auch unüberlegte Äußerungen – manchmal ist er einfach etwas zu schnell und es platzt aus ihm heraus. Der Skorpion sollte lieber erst nachdenken und dann sprechen…

Schütze

Der Schütze ist für seine ehrliche Art bekannt. Er sagt einfach die schonungslose Wahrheit – auch, wenn diese manchmal bitter ist. Doch lügen kommt für das Sternzeichen einfach nicht in Frage! Für seine direkte Art wird er von seinem Umfeld sehr geschätzt – bei neuen Bekanntschaften kann seine Art jedoch manchmal etwas arrogant wirken. Doch eines ist Fakt: Auf Schütze-Geborene kann man sich verlassen und man weiß, woran man bei ihnen ist.

Widder

Der Widder ist ein herzensguter Mensch, aber auch sehr temperamentvoll. Und genau deshalb kann er seine Meinung oft nicht für sich behalten. Ihm rutscht jedoch ständig etwas raus, was andere durchaus verletzen könnte – im Nachhinein bereut das Sternzeichen einige Äußerungen. Wenn er merkt, dass er doch mal übers Ziel hinausgeschossen ist, entschuldigt er sich bei dem anderen. So richtig böse sein kann man ihm nicht, denn er meint es oft nicht so. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden vom Pech verfolgt