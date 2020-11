Diese 3 Sternzeichen machen sich zu viele Sorgen

Die Liste an Dingen über die man sich den Kopf zerbrechen kann ist bekanntlich sehr lang. Weltprobleme, eigene im Privatleben oder doch diese eine mystische Begegnung letzten Abend? Gewisse Sternzeichen sind besonders anfällig sich in Gedanken zu verrennen.

Es gibt Menschen, die sind nie aus der Ruhe zu bringen. Sie sind wahre Meister darin sich nicht von ihrem Fokus abbringen zu lassen. Wer mit unnötigen Problemen kommt kann sich auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Doch genauso, wie es die krassen Ruhepole gibt, gibt es auch das komplette Gegenteil. Sie machen sich ständig Sorgen wegen den unterschiedlichsten Sachen – dabei kommt ihre eigene Konzentration stark zu schaden. Und nicht nur, sie machen fast jedes Problem zu ihrem eigenen.

Diese Sternzeichen zerbrechen sich immer den Kopf

Steinbock



Komplett egal, um was es geht: Der Steinbock möchte mit philosophieren und das kostet ihm gerne mal die einen oder anderen Nerven! Job, Familie, Freunde, Privatleben – die Liste ist lang an möglichen Dingen, über die man sich Gedanken machen könnte. Locker- und Gelassenheit sind die wohl unzutreffendsten Eigenschaften des Sternzeichens.

Jungfrau

Dieses Sternzeichen ist der wahre Perfektionist und Planer – bei ihr muss immer alles genaustens durchgetaktet sein und alle Szenarien mindestens einmal durchgespielt. Kommt den Freunden der Jungfrau hin und wieder mal zu Gute, gerade wenn es um Sache Gruppenorganisation geht! Doch leider hat diese umsichtige Art auch eine Schattenseite und die wirkt sich ganz stark auf die Psyche der Jungfrau aus. Sie kann gar nicht anders, als sich immer den Kopf zu zerbrechen.

Fische

Das Wohlbefinden der Anderen ist dem Fisch definitiv wichtiger als sein eigenes. Und so bringt das Sternzeichen immer wieder in Situationen, die für ihn nicht komplizierter sein könnten. Kein Wunder, wenn man mit dem Kopf auch die ganze Zeit überall und nirgendwo hängt. Fische lieben es sich die schlimmsten Szenarien vorzustellen, nur um in der Realität davon enttäuscht zu werden.