Diese 3 Sternzeichen lügen beim Sex

Nicht alle Menschen nehmen es mit der Wahrheit so genau. Das trifft auch auf das Liebesspiel zu. Denn einige Sternzeichen lügen laut dem Horoskop beim Sex oder reden nicht offen über ihre Wünsche.

Beim Sex sollte man offen kommunizieren und seine Wünsche oder Fantasien aussprechen. Und auch, wenn das Liebesspiel nicht nach den Vorstellungen lief, sollte man das sagen können. Denn nur dann, wenn man darüber spricht, kann das volle Sex-Potential ausgeschöpft werden. Bei einigen Sternzeichen ist das nicht der Fall: Sie schweigen oder lügen, bis sich die Balken brechen.

Diese Sternzeichen sagen beim Sex nicht die Wahrheit

Fische

Fische wollen guten Sex haben – aber sie haben ein Problem mit ihren Gefühlen. Denn diese können sie nur schwer ausdrücken oder sagen nicht die Wahrheit. Das kommt meist dann vor, wenn beim Liebesspiel eine unangenehme Situation passiert. Das Sternzeichen tut oft so, dass die sexuellen Vorlieben erfüllt wurden – dabei ist das Gegenteil der Fall. Statt offen über Wünsche oder Probleme im Bett zu reden, fressen sie ihren Frust in sich hinein.

Schütze

Der Schütze liebt Abenteuer im Bett und mit ihm wird es nicht langweilig – eigentlich. Der Haken: Wenn es im Bett nämlich mal nicht nach Plan läuft, spricht er darüber nicht. Denn Schütze-Geborenen scheuen sich vor Gesprächen über das Liebesleben. Er hat Probleme damit, über sexuelle Wünsche zu reden oder auch darüber, wenn ihm die Fantasien seiner Partnerin oder seinem Partner nicht zusagen. Stattdessen beschließt das Sternzeichen, sein Liebesglück woanders zu suchen, wo es eben passt. Eine offene Kommunikation wäre jedoch eher angebracht.

Krebs

Für den Krebs stehen die sexuellen Wünsche seiner Partnerin oder seines Partners an erster Stelle. Eigentlich ist das eine positive Eigenschaft – das Problem an der Sache: Das Sternzeichen achtet nicht auf seine eigenen Bedürfnisse. Für den Krebs selber ist das Liebesspiel daher meist unbefriedigend – das überspielt er und tut so, als wäre beim Sex alles perfekt gelaufen. Stattdessen gibt sich das Sternzeichen mit immer weniger zufrieden.