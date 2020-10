Manche würden sie als Langweiler betiteln, aber nicht jeder muss jedes Wochenende feiern gehen. Für einige Sternzeichen ist ein entspannter Selfcare-Abend die viel größere Bereicherung, als bis früh morgens unterwegs zu sein. Sie lieben es sich einfach zu entspannten und die Seele baumeln zu lassen.

Sich immer ins Gedränge stürzen und die nächste große Party suchen ist nicht für jeden die Lieblingsbeschäftigung am Freitagabend. Vielen gibt Netflix and Chill einen viel größeren Mehrwert – und dann gibt es da auch noch so gute Filme und Serien! Manche lieben und brauchen es einfach sich Zeit für sich zu nehmen – da könnte sich mit Sicherheit der ein oder andere was abgucken.

Diese Sternzeichen chillen lieber als feiern zu gehen

Waage

Als ruhiges Sternzeichen steht die Waage ganz weit oben auf der Liste! Sie brauchen nicht ständig Partys um sich herum – für sie ist ein entspannter Abend mit dem Partner oder alleine viel mehr wert. Leider isoliert sich das Sternzeichen dadurch gerne mal und kommt dann gar nicht mehr raus. Die Waage muss sich deswegen regelrecht dazu erinnern, mal wieder raus zu gehen.

Schütze

Für den Schützen wäre viel feiern gehen extrem kontraproduktiv. Denn so kommt der lang aufgebaute Biorythmus komplett durcheinander – und der Schütze braucht einen geregelten Tagesablauf. Er liebt es ein gutes Buch zu lesen oder eine Serie weiter zuschauen. Die schönen Dinge im Leben sind für ihn definitiv nicht die halbe bis ganze Nacht durchzumachen!

Wassermann

Dem Wassermann gibt, ähnlich wie der Schütze, keinen nennenswerten Mehrwert, wenn man viel Party macht. Ihm sind die beständigere Dinge bedeutungsvoller, als die Momente im Club. Kreative Arbeit, Reisen planen, aber auch einfach nur Netflix and Chill sind für das Sternzeichen von enormer Bedeutung. Aber auch der Wassermann muss sich eventuell mal öfter daran erinnern, mal wieder die eigenen vier Wände zu verlassen. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind überheblich.