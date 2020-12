Diese 3 Sternzeichen lieben Horrorfilme!

Für einige sind Horrorfilme wirklich das Schlimmste! Gerade, wenn man abends alleine zu Hause sitzt wären sie die letzten die sich jetzt einen gruseligen Streifen reinziehen. Anders bei diesen Sternzeichen – sie können von Psycho-Horrorfilmen gar nicht genug bekommen!

Es gibt zwei Lager auf der Welt: Die, die Horrorfilme meiden bis zum get no und die, die dafür sterben würden. Naja, hoffen wir das sie das nicht tun – das wäre klassisch ihres Lieblingsgenres entsprechend. Unter Paaren kann es da schon regelmäßig zu Unstimmigkeiten kommen, was denn nun am Samstagabend bei Netflix läuft. Solltest du eher der die Hollywood-Komödie schauen wollen, such dir lieber nicht eines der folgenden Sternzeichen zum Partner!

Diese Sternzeichen sind süchtig nach Horrorfilmen

Wassermann

Je düsterer und realistischer der Horrorfilm ist, desto besser. In deiner kreativen Ader fließt auch ein kleines bisschen Liebe für Gesplatter und Jumpscares, da kommen dir die nervenaufreibenden Filme wie gerufen. Gerne lässt du diese Einflüsse auch in deiner Kunst widerspiegeln, was zu diesen ominösen und manchmal obskuren Meisterwerken führt.

Widder

Wenn die Hauptcharaktere in die dunkelsten Gassen laufen wird es für den Widder erst richtig spannend. Das Sternzeichen kann seine Augen nicht vom Bildschirm nehmen und ist voll dabei! Egal welchen Horrorfilm: Du willst ihn gucken – egal wie schlecht er laut der Rezension sind. Hauptsache 50 Jumpscares sind dabei! Solange da beklemmende Gefühl nur vor dem Bildschirm ist hast du kein Problem. Aber wehe du begibt dich im realen Leben in eine solch dunkle Gasse.

Löwe

Du liebst es deinen Partner in den Arm zu nehmen und diesen vor den “bösen” Gestalten im Film zu retten. Und um ehrlich zu sein brauchst du diesen Adrenalinkick, um dich selber zu testen, wie hart du wirklich bist. Denn als Löwe bist du immer darauf bedacht der Beste und Beliebteste zu sein – sich bei einem Horrorfilm die Blöße zu geben wäre ja völlig kindisch! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen haben am ehesten einen Dreier