Diese 3 Sternzeichen lieben das Risiko

Einige gehen lieber auf Nummer sicher und sind in allen Dingen lieber sehr vorsichtig. Laut dem Horoskop trifft das auf einige Sternzeichen jedoch nicht zu, denn sie lieben das Risiko und wagen jedes Abenteuer.

Es gibt einige Tierkreiszeichen, welche den Nervenkitzel brauchen und lassen sich vor jedem Abenteuer nicht abbringen – auch, wenn es mit vielen Risiken verbunden ist. Panik? Fehlanzeige! No risk, no fun – so lautet das Motto von einigen Sternzeichen. Ob du auch zu den Menschen gehörst, welche das Risiko lieben?

Diese Sternzeichen wagen jedes Risiko

Schütze

Der zweite Vorname vom Schütze ist Risiko. Denn er hat einfach vor nichts Angst und wagt jede Herausforderung – auch, wenn diese mit Risiken verbunden sind. Ein Fallschirmsprung aus dem Flugzeug oder auch ein Bungee-Seil die Klippen – mit dem Sternzeichen ist einfach alles möglich! Sie gehen jede Wette ein und wollen noch so waghalsige Aktivität ausprobieren. Und auch ium Urlaub ist der Schütze sehr experimentierfreudig – von einer Dschungeltour bis zu einer Wüsten-Expedition kann alles dabewi sein. Mit dem Sternzeichen wird es definitiv nicht langweilig.

Wassermann

Langeweile? Das ist bei dem Wassermann so gut wie ausgeschlossen! Ein Nachmittag auf der Couch kommt bei dem Sternzeichen nicht vor – stattdessen geht er seinen risikobehafteten Hobbys nach. Sie klettern schnell mal ohne Sicherungoder schwingen sich aufs Motorrad. Auch ein nächtlicher Besuch im Freibad ist beim Wassermann nicht ausgeschlossen. Er gehört zu den Extrem-Sportler und muss immer in Bewegung sein – er ist eben ein echter Adrenalin-Junkie!

Widder

Im Widder steckt viel Energie – und diese will er auch ausleben! Deshalb gehört er zu den Sternzeichen, welche das Risiko lieben. Denn er scheut keine Herausforderung – auch, wenn sie noch so schwierig ist. Sie wollen alles oder Nichts – ein Mittelding gibt es beim Widder nicht. Sie setzen alles auf eine Karte und blenden das Risiko manchmal auch – das kann durchaus auch nach hinten losgehen. Doch wenn das Sternzeichen mal scheitert, stellt er schnell wieder auf und wagt das nächste Abenteuer.