Diese 3 Sternzeichen lieben das Home Office

Zehn Minuten vor Arbeitsbeginn aufstehen und vom Bett aus arbeiten: Entspannter geht es wohl kaum! Die Pandemie bringt einige Einschränkungen mit sich, aber die Arbeitsbedingungen haben sich für viele Menschen deutlich verbessert. Und für manche könnte das Home-Office immer bleiben!

Durch die Corona-Pandemie sind wir alle dazu gezwungen unsere Kontakte auf das Minimum zu beschränken – auch auf der Arbeit. Die Bundesregierung bittet alle Arbeitgeber ihre Angestellten, wenn möglich, im Home-Office zu lassen. Mehr als 10 Millionen Deutsche sind aktuell zu Hause und arbeiten von dort aus! Einige lieben es sich ihren Tag größtenteils selbst einzuplanen – die anderen hassen es Arbeit und Privates nicht trennen zu können.

Diese Sternzeichen wollen am liebsten für immer im Home-Office bleiben

Jungfrau

Zum Anfang der Pandemie war die Umstellung ins Home-Office für die Jungfrau ein totaler Kampf! Das Sternzeichen hasst Veränderung und dazu spontane noch umso mehr. Jetzt wo sie sich eingewöhnt hat will sie am liebsten nicht mehr zurück ins Büro. Zumal die aktuelle Situation ihren Planungskünsten kreativen Freilauf lässt. Noch nie konnte die Jungfrau so viel selbst planen und gestalten wie zurzeit!

Steinbock

Auch der Steinbock möchte eigentlich ungern von seinen Strukturen abweichen: Er liebt die Gewohnheit dafür viel zu sehr. Sich jetzt wieder auf das Büro einstellen zu müssen wäre dem Sternzeichen alles andere als eine Freude. Außerdem muss man sich da mit den nervigen Kollegen abgeben, die ja super lustige Witze bringen. Alles in allem: Bitte nie wieder aus dem Home-Office!

Stier

Der Stier liebt die Bequemlichkeit, die das Arbeiten von zu Hause aus mit sich bringt. Fix die Corona-Jogger anziehen, obenrum wenigstens ein frisches T-Shirt, aber ansonsten kann man sich komplett gehen lassen! Für dieses Sternzeichen das ganz große Los, denn der morgendliche Stress geht bei dem Stier wirklich über nicht. Vielleicht lässt die Chefetage ja mit sich reden diese Regelung, zumindest teilweise, nach der Pandemie weiterzuführen.