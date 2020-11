Diese 3 Sternzeichen leben im Hier und Jetzt 

Bei manchen Sternzeichen kann man nicht erwarten, dass sie verantwortungsbewusst auf die Party gehen. Viel zu gerne möchten sie jede noch so einzigartige Erfahrung mitnehmen. Und dabei vergessen sie liebend gerne was am nächsten Tag sein wird.

Ganz nach dem Motto “You only live once” wird in den Tag hinein gelebt – auch wenn dieses Sprichwort schon 2010 out war. Einige Menschen lieben es sich keine Platte darüberzumachen, was morgen sein wird. Sie leben viel lieber im hier und jetzt, als unnötige Gedanken an Morgen zu verschwenden. Das macht ihr Leben zwar sehr einfach und frei, aber auch sehr leichtsinnig. Denn nicht nur bei Partys wird der Kater am nächsten Tag vergessen, sondern diese Lebensweise zieht sich auch durch ihre Arbeitswelt!

Diese Sternzeichen denken nicht an Morgen

Zwilling

Wenn der Zwilling nicht ständig neue Erfahrung macht und in Bewegung bleibt wird er schnell unruhig. Man könnte fast meinen das Sternzeichen ist süchtig nach Erlebnissen! Und diese lebt er auch in vollen Zügen aus. Beim Zwilling ist es egal was der nächste Tag sagt – Hauptsache jetzt ist alles perfekt.

Widder

Mal eine falsche Entscheidung getroffen? Gibt es nicht im Leben des Widders! Er bereut keine einzige seiner Taten – sie haben ihn schließlich zu dem gemacht, wer er heute ist. Für ihn sind schnelle Entscheidungen der Weg zum Glücklichsein. Da bleibt wenig bis gar keine Zeit auch nur eine Sekunden an das Morgen zu denken.

Löwe

Der Löwe braucht das Feuer in seinem Leben! Kein Wunder – es ist ja auch sein Element im Tierkreiszeichen. Das Sternzeichen liebt es neue Abenteuer zu wagen, der graue Alltag macht ihn sowieso total kaputt. Und ein gutes Abenteuer darf nicht mit so Belanglosigkeiten, wie “was wäre wenn?” zerstört werden. Je mehr neue Erlebnisse, desto besser. Zack, ist der Löwe sein halbes Leben auf Weltreise. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden zu Silvester verlassen