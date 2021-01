Diese 3 Sternzeichen kommen nicht mit dem Lockdown klar

Läden haben zu, Fitnessstudios haben geschlossen und nebenbei gibt es noch eine Kontaktbeschränkung, die das Zusammenleben nochmal um einiges erschwert bzw. unmöglich macht. Es ist eine harte Zeit für alle für uns und jeder hat seine ganz eigenen Probleme mit dem Lockdown.

Seit letztem Jahr müssen wir uns schon zum zweiten Mal auf eine lange Zeit zu Hause einstellen. Aufgrund der Coronapandemie steht Deutschland gerade still – jedenfalls für die meisten. Alle nicht systemrelevanten Berufe müssen in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Vorerst soll sich die Lage bis Ende Januar nicht verbessern und alles was danach kommt bleibt ungewiss. Für viele Menschen ist es eine Belastung so wenig unterwegs zu sein.

Diese Sternzeichen haben am meisten Probleme mit dem Lockdown

Widder

Ohne Sport, ohne den Widder! Ganz klar: Das Sternzeichen ist totaler Sportler und brauch regelmäßig seine Trainingseinheiten. Nicht, dass er im ersten Lockdown nicht schon genug gelitten hätte – Nein jetzt gibt es noch einen! Langsam geht dem Widder das eigene Zuhause total auf den Nerv und draußen lässt sich auch nicht so richtig Sport mache – vor allem nicht bei der Jahreszeit!

Wassermann

Der Lockdown ist für den Wassermann eine echte Herausforderung. Er liebt seine Freiheit und Ungebundenheit, im Lockdown ist die eher schwieriger auszuleben. Dazu kommt auch noch, dass die Ablenkung und Abende mit den Freunden dem Sternzeichen total fehlen. Sobald die Bars und Clubs wieder aufmachen wirst du einen Wassermann ganz vorne mit dabei sehen!

Löwe

Löwen brauchen viel Bestätigung und Anerkennung von außerhalb. Sie lieben es im Mittelpunkt zu stehen – Entertainer sein liegt ihnen im Blut. Doch was soll ein großer Unterhalter ohne sein Publikum? Die Kontaktbeschränkungen machen dem Sternzeichen ordentlich zu schaffen. Für den Löwen ist aktuell ein sehr schwere Zeit. Ohne Facetime oder Anrufen würde er wahrscheinlich total eingehen!