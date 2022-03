Diese 3 Sternzeichen können extrem nerven

Es gibt Menschen, mit denen wir ziemlich gut klarkommen und alles ziemlich easy ist. Mit anderen gestaltet sich das schon schwieriger, denn sie können totale Nervensägen sein und rauben uns einfach den Verstand. Das könnte durchaus auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Mit ihrer Art können einige Menschen ziemlich nerven und ecken bei anderen einfach immer wieder an – auch, wenn ihnen das nicht immer bewusst ist. Sie treiben es teilweise sogar so weit, dass Freunden der Kragen platzt. Laut dem Horoskop können einige Sternzeichen richtige Nervensägen sein.

Diese Sternzeichen sind die größten Nervensägen

Löwe

Löwen sind sehr dominant und vor allem auch selbstbewusst. Diese Charaktereigenschaften können dazu führen, dass sie andere Menschen teilweise ziemlich nerven können. Kompromisse geht das Sternzeichen nur selten ein – wenn sich der Löwe was in den Kopf gesetzt, muss das umgesetzt werden. Das gestaltet sich vor allem in einer Beziehung extrem schwierig, denn auf den Partner nimmt er nur wenig Rücksicht. Das kann dann schon mal ganz schnell in einem Streit oder einer langen Diskussion enden.

Zwilling

Der Zwilling ist sehr kommunikativ. Durch ihre lockere Art können sie aber auch echte Nervensägen sein. Besonders Sternzeichen wie der selbstbewusste Löwe kommt mit dem Zwilling nur selten zurecht. Wenn andere mal einen schlechten Tag haben, kann der Zwilling das kaum nachvollziehen – sie sind eine echte Frohnatur, was besonders in einigen Situation nicht gut ankommt. Sie lassen ihren Gesprächspartner außerdem nur selten zu Wort kommen und plaudern einfach drauf los.

Schütze

Der Schütze liebt die Abwechslung und ist immer für ein Abenteuer bereit. Er hat einen großen Freundeskreis mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Sie können jedoch auch egoistisch sein – damit ecken sie bei anderen Leuten immer wieder an. Das Sternzeichen will immer Recht haben und verharrt auf seinen Standpunkt – sie haben ihren eigenen Kopf, hören sich ungern Meinungen von anderen an und sind auch manchmal abgehoben. Der Schütze geht seinen eigenen Wünschen nach – auf andere achtet das Sternzeichen wenig. Eine echte Nervensäge eben! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind besonders unverschämt