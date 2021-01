Diese 3 Sternzeichen können extrem gut kochen!

Wer an den Festtagen kochen darf ist meist eine Qual der Wahl. Nicht jeder möchte stundenlang in der Küche stehen nur um am Ende einen Bruchteil davon am Tisch mit den anderen zu verbringen. Doch diese Sternzeichen lieben es zu kochen und können das auch noch wirklich gut!

Es ist gar nicht so einfach die Küche beim Kochen nicht komplett abbrennen zu lassen. Ganz zu Schweigen davon, ob das Gericht dann schmeckt. Entweder fehlt Salz, es ist zu viel drin oder die Beilagen sind noch nicht richtig durch. Kochen ist ein Handwerk für sich und nicht alle wurden mit der Fähigkeit ausgestattet dieses zu beherrschen. Andere sind da ganz anders: Sie sind wahre Meister!

Diese Sternzeichen sind wahre 5-Sterne-Köche

Krebs

Wenn du einen Partner hast, der Krebs vom Sternzeichen ist, hast du das ganz große Los gezogen! Denn Krebse sind leidenschaftliche Köche und zeigen dadurch ihre Liebe zu einem. Für Familie und enge Freunde zu kochen ist für sie eine große Freude – ein Festmahl ist da garantiert! Denn die einzelnen geschmacklichen Vorlieben zu beachten ist für den Krebs alles andere als Stress.

Skorpion

Skorpione lieben experimentelle Gerichte: Je ausgefallener und aufwändiger eine Kochsession ist, desto erfüllender für das Sternzeichen! Sehr netter Nebeneffekt: Es schmeckt immer fantastisch! Auch wenn die kreative Küche nicht jedermanns Sache ist, gibt sich der Skorpion jedem einzelne Gericht liebevoll hin. Jedes Rezept hat es verdient ausprobiert zu werden.

Löwe

Beim Kochen kann man am Besten mit anderen ins Gespräch kommen. Der Löwe ist gerne der Gastgeber, der sich um seine Gäste kümmert und für ihr leibliches Wohl sorgt. Bei ihm gibt es immer frische und hochwertige Zutaten – im Einkaufswagen lassen sich fast nur Bio-Produkte finden! Und das spiegelt sich den Kochkünsten des Sternzeichen wieder: Extravagant und gesund sind sein Motto! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind extrem rücksichtslos