Diese 3 Sternzeichen klammern in Beziehungen am meisten

Jeder Mensch tickt anders – so auch in einer Beziehung. Die einen brauchen ihren Freiraum, die anderen wollen viel Zeit mit ihrem Partner verbringen und dann gibt es die, welche klammern. Es gibt Menschen, welche in jeder Lebenssituation extrem anhänglich sind – vor allem in einer Beziehung. Laut dem Horoskop ist das vor allem bei drei Sternzeichen der Fall.

Diese Sternzeichen klammern in einer Beziehung

Skorpion

Der Skorpion ist einer der geheimnisvollsten Sternzeichen und wirkt auch öfter verschlossen oder nachdenklich. Bis man sein Vertrauen gewinnt, kann es schon eine Weile dauern. Verliebt sich das Sternzeichen jedoch, will er seinem Partner die volle Aufmerksamkeit schenken. Das Sternzeichen weicht seinem Partner nicht von der Seite – dadurch kann er sich eingeengt fühlen, was die Beziehung auf eine Belastungsprobe stellen kann. Skorpion-Geborene können auch extrem eifersüchtig werden – auch das kann langfristig zu einem Problem werden.

Stier

Der Stier hat gerne einen Partner an seiner Seite, denn er will nicht allein durchs Leben gehen. Sie sehnen sich vor allem nach Geborgenheit – bekommt er diese in einer Beziehung nicht, fängt das Sternzeichen an zu klammern. Besonders schlimm ist es für Stier-Geborene, wenn andere mehr Aufmerksamkeit bekommen – dann kommt es schon immer mal wieder zu der ein oder anderen Eifersuchtsattacke. Er fordert seine Liebe ein – und das um jeden Preis! Sein Partner fühlt sich dadurch eingeengt und es kann dann schon mal zu Konflikten kommen.

Krebs

Krebse wünschen sich sehr viel Zuneigung von ihrem Partner. Sie fordern daher Nähe – wird diese nicht erwidert, kann das Sternzeichen extrem anhänglich werden. Ein weiteres Problem: Das Sternzeichen ist extrem ängstlich. Sie denken über viele Sachen nach und machen sich einfach zu viele Sorgen. Wenn sie sich auf jemanden einlassen wollen, lassen sie ihn nicht mehr los. Leider können Krebs-Geborene dann sehr besitzergreifend wirken.