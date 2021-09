Diese 3 Sternzeichen hassen einfach jeden

Es gibt Situationen, wo wir einfach andere Menschen hassen – vor allem dann, wenn uns alles zu viel wird. Es gibt aber auch die Menschen, welche grundsätzlich andere Menschen hassen – so zumindest laut dem Horoskop. Wenn du eines dieser Sternzeichen hast, gehörst du wohl dazu.

Klar: Es gibt Momente, wo wir andere Menschen einfach nicht abkönnen und allein sein wollen – das kennen wir wohl alle. Die Betonung liegt dabei auf ab und zu. Es gibt aber auch die, welche andere Leute grundsätzlich haten. Denn einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop geborene Menschen-Hasser – ob du vielleicht auch darunter bist?

Diese 3 Sternzeichen haten andere Menschen

Steinbock

Der Steinbock hasst andere Menschen vor allem dann, wenn er unter Druck gesetzt wird. Das kann er einfach gar nicht ab! Ein weiteres No-Go: Wenn seine Fähigkeiten infrage gestellt werden, bringt ihn das ebenfalls ziemlich auf die Palme. Sie nehmen zudem keine Ratschläge von anderen an – ganz im Gegenteil: Dann kann es erst richtig eskalieren. Mit Menschen kommt er daher nur bedingt klar – und manchmal hasst er sie regelrecht, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Das Sternzeichen ist eine tickende Zeitbombe!

Skorpion

Der Skorpion ist generell sehr misstrauisch. Bis man sein Vertrauen gewinnt, kann es ganz schön lange dauern. Ihm muss man erst beweisen, dass man wirklich vertrauenswürdig ist. Das Sternzeichen ist außerdem sehr empfindlich und kann auch mal schnell überreagieren. Richtig brenzlig wird es dann, wenn jemand einen Fehler macht – dann fährt das Sternzeichen sofort seine Krallen aus und hasst sein Gegenüber regelrecht. Das ist auch dann der Fall, wenn der andere Recht hat – Skorpion-Geborene können gegenüber anderen manchmal sehr ungerecht sein. Hier ist also definitiv Vorsicht geboten!

Zwillinge

Zwillinge haben zwei Gesichter – das ist bekannt. Das Sternzeichen ist eigentlich sehr harmoniebedürftig und kommt mit anderen gut klar. Nicht aber, wenn es Probleme gibt. Denn diese fressen Zwilling-Geborene in sich hinein und machen damit alles noch viel schlimmer. Dadurch entwickelt sich innerlich ein Hass, welcher sich auch auf die Menschen in deinem Umfeld widerspiegeln kann. Und das Sternzeichen hat immer die Einstellung: Wenn etwas schiefläuft, sind immer die anderen Schuld.