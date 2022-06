Diese 3 Sternzeichen haben immer Pech in der Liebe

Bei einigen läuft es in der Liebe super, andere hingegen haben einfach kein Glück. Das könnte möglicherweise auch am Sternzeichen liegen – zumindest laut dem Horoskop. Denn es gibt doch diejenigen, bei denen es mit einer Beziehung einfach so gar nicht klappen will oder einfach nie ihren Traumpartner finden.

Es gibt wohl kein schöneres Gefühl, als in jemanden verliebt zu sein. Schmetterlinge im Bauch zu haben, macht einen total glücklich und jede Kleinigkeit bringt einem zum Lachen. Bei einigen klappt es in der Liebe ziemlich gut – andere haben wiederum weniger das Glück. Das könnte auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen. Denn laut dem Horoskop haben einige einfach immer totales Pech in der Liebe.

Bei diesen Sternzeichen klappt es in der Liebe nicht

Fische

Fische tragen lange eine rosarote Brille und sehen einfach immer nur das Gute im Menschen. Alle negativen Dinge blendet das Sternzeichen aus – zumindest vorerst. Legen Fische-Geborene dann doch mal ihre rosarote Brille ab, kommt das böse Erwachen und merken, dass es der andere nicht wirklich ernst meint. Das Sternzeichen wird deshalb oft in der Liebe verletzt und hat einfach kein Glück. Es gibt aber einen Vorteil: Fische können gut mit Liebeskummer umgehen und kommen schnell drüber hinweg.

Krebs

Der Krebs hat kein Glück in Beziehungen. Das liegt vor allem daran, dass das Sternzeichen meist direkt nach dem ersten Date schon große Pläne schmiedet und schon von Kindern oder Hochzeit träumt. Deinem Partner könnte das zu schnell gehen und man sollte ihm Zeit geben – wenn das Sternzeichen zu schnell ist, könnte er sein Gegenüber wieder schnell verlieren. Deshalb wird dem Krebs auch schnell das Herz gebrochen. Deshalb lasse ihm Zeit und lerne deinen möglichen Mr. Right oder Mrs. Right erst richtig kennen.

Waage

Die Waage ist sehr harmoniebedürftig. Doch genau das könnte in einer Beziehung auch irgendwann zum Problem werden. Wenn etwas in der Beziehung nicht stimmt, fällt es dem Sternzeichen schwer, sich zu trennen – deshalb sind Waage-Geborene irgendwann sehr unglücklich. Meist macht dann der Partner eher Schluss – dann bricht für das Sternzeichen eine Welt zusammen. Denn mit einer Trennung können Waagen nur schwer umgehen und brauchen sehr lange, bis sie darüber hinwegkommen.