Diese 3 Sternzeichen haben am ehesten einen Dreier

Einige suchen Abwechslung im Bett und sind stets auf der Suche nach einem Abenteuer. Denn Zweisamkeit wird ihnen auf Dauer einfach zu langweilig. Es sei dahingestellt, ob das nun in einer Partnerschaft oder doch als Single ist. Bei ihnen darf das Bett gerne seine volle Größe ausnutzen. Laut dem Horoskop haben vor allem drei Sternzeichen am ehesten einen Dreier.

In einer Beziehung kann es an den Punkt kommen, wo es im Bett nicht mehr so richtig läuft. Alle Vorlieben wurden weitestgehend ausgereizt, das Kamasutra-Set einige Mal durchgespielt. Doch für manche ist bei der Intimität zu zweit noch nicht Schluss – sie könnten sich vorstellen auch mit drei Personen, vielleicht sogar mehreren, gleichzeitig zu schlafen. Natürlich kann es da zwischen dir und deinem Partner zu Unstimmigkeiten kommen – so ein Dreier mit jemand anderen zusammen ist nicht ohne.

Diese Sternzeichen liebes es mit mehrere Menschen zu schlafen

Skorpion

Gerade als Single ist der Skorpion keineswegs an ehrlichen und wahren Gefühlen interessiert. Bei ihm bedarf es sowieso eine ziemlich lange Zeit, bis er sich emotional öffnet. Das Sternzeichen ist immer auf der Suche nach einem Abenteuer und da lässt er nichts unversucht! Mit mehr als einer Person zu schlafen gehört bei ihm quasi auf die Bucket List.

Zwilling

Der Standard-Sex ist für dich total langweilig! Missionarsstellung, Doggy – das alles ist dir zu fantasielos. Neben Spielzeug ist das Sternzeichen aber auch für anderen Vorlieben zu haben. Einen Dreier würde der Zwilling niemals ausschlagen, erst recht nicht, wenn dieser mit dem Partner zusammen ist. Großes Gebot dabei ist für ihn aber Vertrauen!

Steinbock

Für viele ist das was im Bett passiert auch eine Art Katalysator für Stress – auch so beim Steinbock. Sein Alltag ist ziemlich langweilig und immer gleich, da braucht er schon etwas Spannendes zur Abwechslung. Neben mehrere Partnern stehen da auch Fesselspiele an. Und da heißt es immer: Je mehr beteiligt sind, desto besser! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind schlechte Autofahrer